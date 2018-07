Projekt Fuchsia jako nástupce Androidu? Google brzdí odvážná prohlášení

Bloomberg ve čtvrtek vzbudil pozornost zprávou, že projekt Fuchsia bude do tří let v chytrých reproduktorech, pak přijdou na řadu laptopy a v horizontu pěti let dojde i na smartphony. Google v kratičkém vyjádření Fuchsii označil za jeden z open-source projektů, na kterých firma pracuje. Zatím ale neexistuje pevný plán, který by potvrzoval Bloombergem načrtnutou roadmapu.

Proč komentátoři tak náruživě vzývají Fuchsii jako společného nástupce pro Android a Chrome OS? Android vznikal v dobách, kdy nikdo nedokázal dohlédnout schopnosti moderních smartphonů, a tak často k cíli vedou spletité a neefektivní cesty. Navíc Android staví na historickém kódu, kvůli kterému na Google roky útočí společnost Oracle a požaduje gigantické odškodné.

Od základů a s jasnými cíli budovaný operační systém má být efektivnější, vyřeší fragmentaci Androidu i samostatně vyvíjený počítačový systém Chrome OS, který až dodatečně získává kompatibilitu s aplikacemi z Androidu.

Moje oblíbená konspirační teorie je ta, že Google ani nemůže nahlas říct, že připravuje nástupce Androidu, který v současnosti běží na cca 80 % prodávaných telefonů. Prostě jen za pár let výsledky vývoje projektu Fuchsia označí za další verzi Androidu, která staví na novém jádře, což umožní portaci i na laptopy, které dosud běžely na Chrome OS.

Veřejnost se nebude lekat, co že se to děje s tím Androidem, který zná a používá a Google zároveň dosáhne roky plánované modernizace...

