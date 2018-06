Propadli jste seriálu Westworld? Teď můžete řídit vlastní park s „výtvory“ v mobilní hře

Westworld televizní stanice HBO je jedním z nejpopulárnějších seriálů současnosti. Vypráví o zábavním parku budoucnosti, jenž je stylizován do podoby Divokého západu. Lidé se do něj jezdí bavit a zažívat nejrůznější dobrodružství. Park je domovem humanoidů (robotů k nerozeznání podobných lidem), se kterými lidé přicházejí do styku a pomocí nichž vznikají příběhové linky. Zatímco lidé mohou v rámci interakce roboty zabíjet, naopak to nejde. Tedy až do určitého okamžiku...

V současnosti na televizi HBO finišuje druhá řada seriálu Westworld, jenž je mimochodem remakem stejnojmenného filmu z roku 1973, a tak je nejvyšší čas vydat také mobilní hru. Ta je ke stažení pro platformy Android a brzy též iOS zdarma, nicméně pro plnohodnotné hraní budou potřeba nákupy uvnitř aplikace, které vám otevřou další scénáře a možnosti ve hře.



Úkolem je postavit park a vyslat na lokace „výtvory“, které se budou starat o zábavu lidských návštěvníků parku

Základem hry je stavba zábavního parku, dohled nad postavami a příběhovými linkami. Pro hratelnost a orientaci ve hře je lepší, abyste předtím viděli alespoň pár dílů seriálu, protože postavy i základní zápletky ve hře jsou vytvořeny přesně podle něj. Až tedy uvidíte jména humanoidů, pro které se v českém překladu seriálu zažil pojem „výtvor“, jako Dolores nebo Bernard, okamžitě budete vědět, která bije.

Trailer ke hře Westworld: