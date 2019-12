Prsa, zlato a ohebný displej. Bratr drogového krále Escobara překvapil levným skládacím mobilem

Před pár dny to bylo 26 let, co zemřel kulkou, ale jeho jméno vydělává dál. Pablo Escobar, kokainový král, svého času nejhledanější zločinec na světě a také nejbohatší člověk na světě. Právě k výročí smrti představil jeho bratr Roberto ohebný smartphone Escobar Fold 1.

Nejvyspělejší technologické společnosti světa se s konstrukcí ohebných telefonů řádně zapotily, a teď je konečně nabízí za částky přesahující 50 tisíc korun, takže kde se najednou vzal ohebný mobil s cenovkou kolem 10 tisíc? Vždyť Roberto Escobar nemá žádné technologické zázemí, vlastně jen lepí značku svého mrtvého bratra na kde co od tepláků po plamenomet. Mimochodem vzpomínáte, jak v létě nařknul Elona Muska, že jeho Not a Flamethrower je jen kopií Escobarova plamenometu?



Stěžejním prvkem Escobarova marketingu jsou spoře oblečené modelky. Jednou z nich je Kristina Yakimova, Miss Playboy Russia 2017.



Součástí balení je i pouzdro z umělé kůže. I to Escobar prezentuje pomocí odhaleného poprsí.

Odpověď evidentně leží v kloubu. Zatímco Samsung, Huawei i Motorola přehnou své telefony na placku, kloub Foldu 1 má značný rádius a do kapsy se jen tak nevejde. Navíc je kloub krytý nevzhlednou gumovou „harmonikou“. Escobar prostě do zlaté barvy převlékl čínský Royole FlexPai, což rozhodně není příliš kvalitní základ…

Escobar Fold 1 ve zkratce