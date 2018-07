Průhledný Xiaomi Mi 8 Explorer Edition byl v Číně do minuty vyprodán

Když Xiaomi koncem května představilo nový vlajkový model Mi 8, zaujala nás zejména jeho speciální varianta Mi 8 Explorer Edition se čtečkou otisků zabudovanou v displeji a s průhlednými zády. Zadní kryt vám tak umožňuje nahlédnout „do útrob“, ovšem Xiaomi si z nás tak trochu vystřelilo. Ano, základní deska, kterou přes kryt vidíte, je sice skutečná, jenže není k ničemu připojena. Jedná se tak o druhou desku, která je v telefonu jen na okrasu, zatímco ta skutečná pohánějící telefon je umístěna pod baterií...

V redakci jsme zatím měli možnost vyzkoušet pouze čínskou verzi Xiaomi Mi 8, která stále čeká na svou evropskou variantu. A stejné je to i s Mi 8 Explorer Edition, který se do prodeje dostal včera v Číně, a to v rámci prodejů Flash Sale v Xiaomi Mall. A jak již bývá u Xiaomi tradicí, veškeré zásoby telefonů zmizely během několika desítek vteřin. Další Flash Sale je v plánu na 3. srpna, speciální edice Mi 8 vychází v ekvivalentu 543 dolarů (cca 12 tisíc). U nás bychom si k této ceně ještě museli připočíst DPH, i tak se stále jedná o zajímavý poměr výkonu a ceny.

Našlapaný smartphone od Xiaomi je postaven na 6,21" AMOLED displeji s rozlišením 2 248 × 1 080 pix (poměr stran 18,7:9) a pohání jej osmijádrový Snapdragon 845. Smartphone má 8GB operační paměť, interní úložiště nabídne kapacitu 128 GB. Nad displejem najdeme 20MPx selfie kamerku, hlavní fotoaparát na zadní straně je duální (2 × 12 MPx) a s optickou stabilizací. I díky přítomnosti druhé základní desky je kapacita baterie telefonu jen 3 000 mAh, tj. o 400 mAh méně, než u Mi 8. K odemykání smartphonu s Androidem 8.1 Oreo a nadstavbou MIUI slouží čtečka v displeji nebo 3D kamerka nad displejem.

