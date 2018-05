Průměrný Čech prosurfuje téměř 1 GB měsíčně. Jak jste na tom vy?

Dle ČTÚ vzrost loni objem přenesených dat v mobilních sítích tuzemských operátorů na 183 petabajtů. V lépe uchopitelných jednotkách je to přibližně 192 milionů GB. Pikantní je skutečnost, že 49 % má na svědomí tzv. fixní LTE připojení.

Pikantní proto, že tak můžeme dát za pravdu asociaci operátorů, která tvrdí, že pevné připojení je u nás především mimo větší sídliště tak bídné, že by zákazníci využívali raději LTE, kdyby nebyly ze strany operátorů stanoveny přísné FUP limity a vysoké ceny...

Pokud čísla „očistíme“ od fixního LTE připojení, vyjde průměr 971 MB na SIM. Ale pozor, jde pouze o SIM karty využívající datové služby, tedy nikoli průměr za 14,6 milionu aktivních SIM. Za rok 2016 to bylo jen 630 MB, nárůst je tady zhruba třetinový.

Mimochodem, datové SIM jsou takové, které se alespoň jednou za poslední tři měsíce připojily k internetu. Každý takový zákazník přinese do kasy operátora měsíčně v průměru stovku.

Průměrná spotřeba včetně fixního LTE vychází na 1856 MB. Výnos z „datové“ SIMky, kterých u nás zase tolik nemáme (jen asi 5 %), činí zhruba dvojnásobek.

With just 3.9% of Dutch SIM base being data-only in June 2017, we congratulate @TMobile_NL to their decision to launch "Unlimited 4G voor Thuis" 29 January. Should - based on the global trend - improve the average data usage. pic.twitter.com/fySQ3XCgvy