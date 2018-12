Průstřel a zdrcující poměr výkon/cena. Honor View 20 půjde i do Českých obchodů

Ani štědrovečerní premiéra Xiaomi Mi Play nebyla pro letošek poslední, naděloval také Honor. V Číně představil očekávaný vlajkový model Honor View 20, v Evropě se představí až 22. ledna. Honor premiéru uchvátal zřejmě z důvodu nedávného představení Huawei Nova 4 se kterou novinka sdílí většinu výbavy.

Telefon zaujme už designem. Je totiž jedním z prvních telefonů, který u bezrámečkového modelu řeší umístění přední kamery tzv. průstřelem, nebo-li otvorem v displeji. O prvenství si Honor řekl i nasazením tzv. nanolitografie, což je technologie pro jemnou texturu na zádech, která na světle vrhá zajímavé efekty.

Co se procesoru týče, Honor použil to nejvýkonnější, co v Shenzenu mají, Kirin 980 tepe i ve špičkovém Huawei (Mate 20 Pro) a má jej i překrásný Honor Magic 2. Operační paměť si můžete vybrat 6 nebo 8 GB a dostačující 128GB úložiště. Později přijde i verze s 256GB pamětí. Vzhledem k velkému 6,4" FullHD+ displeji pak přijde vhod také silná 4000mAh baterie, která by se díky 22,5W nabíječce měla dobít za 90 minut. Chválíme také zachování 3,5mm jacku při využití USB-C konektoru.

Velkým lákadlem má být fotoaprát, Honor sáhl po rekordní 48Mpx kamerce Sony IMX586 se světelností f/1,8 a s druhou čočkou pro změnu hloubky ostrosti. K lepší kvalitě snímků pomůže umělá inteligence, ale na to jsme u značek Huawei/Honor zvyklí. Na své si zde přijdou i selfiemaniaci, kterým Honor nadělil nadprůměrnou 25Mpx kamerku.

Také se dočkáme

V Číně bude telefon k zakoupení od 28. prosince za 3 000 juanů (po přepočtu cca 12 000 Kč) v případě základní verze (128GB+6GB). Vyšší varianta s 8GB RAM pak vyjde o 500 juanů dráž, tedy cca 14 000 Kč. České ceny budeme znát až zmíněného 22. ledna, ale podobně jako u loňského modelu půjde o skvělý telefon hlavně v disciplíně výkon/cena.