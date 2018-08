Průšvih s instalováním aplikací mimo app store hned při první příležitosti. Fortnite válčí s Googlem

Válka velkých vývojářů s provozovateli obchodů s aplikacemi se rozjíždí. Pokud budeme brát hru Fortnite jako první významný pokus autora softwaru osvobodit se od Google Play (a hlavně 30% podílu z ceny aplikace a in-app plateb, který si Google nechává), pak se hned napoprvé potvrdily obavy o bezpečnost. Původní instalátor Fortnite obsahoval zranitelnost, která by útočníkovi umožnila stáhnout do telefonu malware.

Ironií osudu díru objevil Google. A zachoval se jako umíněné děcko – vše oznámil veřejně, aniž by vývojář dostal šanci chybu opravit. Celé to sice trvalo jen dva dny a není znám jediný případ útoku, který by chyby využil, ale vzkaz od Googlu je jasný: Vývojáři z Google Play, kteří hrají podle našich pravidel, mohou počítat s naší ochranou. Všechny ostatní považujeme za ohrožení bezpečnosti uživatelů Androidu.

Epic (autor Fortnite) vystřelil zpět a Google označil za nezodpovědný, protože v době oznámení byla instalace stále aktivní v telefonech uživatelů. „Válka o 30 %“ začala!

Na Androidu si už můžete zahrát Fortnite Beta:

Via Android Central