První celovečerní film pro virtuální realitu „7 Miracles“ na konci roku i ve vašich VR brýlích

Virtuální realita, to nejsou jen nejrůznější simulátory, výukové programy, hudební klipy nebo hry. Ve VR brýlích se můžete i na plnohodnotný celovečerní film. Vive Studios představují první celovečerní film pro VR nazvaný „7 Miracles“.

Snímek si svou premiéru odbude 3. října 2018 během 26. ročníku největšího nezávislého evropského filmového festivalu Raindance Film. Tam se bude také ucházet o cenu Grand Jury: Best Immersive Story za nejvíce strhující příběh. Film 7 Miracles bude dostupný pro VR headsety HTC závěrem roku 2018.

8K záběry ve 3D

Příběh 7 Miracles se věnuje sedmi zázrakům Ježíše Krista z evangelia podle Jana. Sedmidílný VR zážitek pohltí diváky v kulisách biblického příběhu ohromujícími záběry, které vznikaly pomocí fotogrammetrie a volumetrického snímání. Tyto technologie zajistily 8K záběry i trojrozměrné 3D scény.

Snímek 7 Miracles režíroval Rodrigo Cerqueira (Jesus VR: The Story of Christ) a spolurežíroval Marco Spagnoli (Hollywood Invasion, Hollywood on Tiber, Walt Disney and Italy – A Love Story). Natáčelo se v Římě a v Mateře, kde vznikaly i filmové snímky Umučení Krista a Ben Hur.

Vive Studios se zabývají tvorbou obsahu pro headsety HTC Vive: