První foťák zakrytý displejem. ZTE zavádí hendikep, ze kterého bude nový trend

Výrobci se snaží zbavit selfie kamery, aby mohli instalovat bezrámečkový a ničím nenarušený displej. Řešení jsme viděli celou řadu, nejvíc se osvědčilo schovat ji do malého výsuvného „periskopu“. ZTE teď jako první na světě schovává foťák přímo do displeje. Koncepty už dříve ukázalo Oppo a Xiaomi, ale až ZTE má hotový produkt, který jde na trh.

Nové a podobně bombastické novinky se obvykle prvně dávají do vlajkových modelů. To ZTE Axon 20 5G není, což značí háček. A jeden tu skutečně je. I když je použitý AMOLED displej v podstatě jen tenoučká průhledná fólie a při zapnutém fotoaparátu zhasne pixely nad objektivem, přece jen je to překážka, která ubírá světlo dosedající na fotosenzor.

ZTE se chlubí, že upravilo displejovou matici, aby kvalita obrazu byla co nejlepší, ale jak moc se hendikep projeví, ukáže až praxe.

Střední třída

Displej má úhlopříčku 6,92" a rozlišení Full HD+. Kromě selfie kamerky (32 MPx) se pod něj schovala i čtečka otisků prstů. Procesor je populární Qualcomm Snapdragon 765G s 5G konektivitou, který doplní 6 nebo 8 GB operační paměti a 128/256GB úložiště. Potěší také 4 220mAh baterie s podporou 30W dobíjení. Na zádech je čtveřice fotoaparátů rozlišením 64+8+2+2 Mpx (normál, širokáč, makro a měření hloubky scény).

Telefon přichází na čínský trh s Androidem 10 a cenou 2 198 juanů, což odpovídá zhruba 9 000 Kč. Vyšší verze (8/256GB) za 2 798 juanů by vyšla zhruba na 11 500 Kč. Zda se telefon dostane i do Evropy zatím není jisté. Každopádně skrývání kamery pod displej je trik, se kterým se určitě setkáme i u jiných telefonů.