První fotografie LG V35 ThinQ. Je jako G7, ale bez výřezu v displeji

LG teprve nedávno představil dlouho očekávaný topmodel G7 ThinQ a už se spekuluje o dalším našlapaném smartphonu, konkrétně o nástupci LG V30 ThinQ. Novinka zůstane zařazena mezi chytrými produkty, ponese označení V35 ThinQ, a my pro vás máme první živou fotku. Výbavu čekejte podobnou jako u G7, po vizuální stránce bude chybět výřez v displeji.

Na fotce můžeme vidět smartphone s 6" OLED displejem, který vyplňuje většinu čelní plochy. V displeji nevidíme žádný výřez, takže je zřejmé, že se reproduktor a 8MPx selfie kamerka schovají do horního rámečku. Ten má zhruba stejnou tloušťku jako rámeček spodní, kraje displeje nejsou až tak ztenčené, jako u zmiňovaného G7. Na bocích vidíme pouze regulátory hlasitosti, zadní čtečka otisků tak bude zřejmě opět plnit i roli zapínací klávesy

LG V30 ThinQ jsme si proklepli již na letošním MWC v Barceloně:

LG V35 ThinQ má být postaven na Snapdragonu 845 a 6GB RAM (oproti G7 tak má 2 GB RAM navíc), interní paměť má být k dispozici s hodnotami 128 a 256 GB, u obou počítejte i s podporou microSD karet. Hlavní 16MPx snímač (f/1.6) má doplnit i druhá širokoúhlá čočka se stejným rozlišením, dvoutónová dioda a laserové ostření. Telefon by měl být představen v následujících měsících, protože nedávno absolvoval úspěšnou certifikace v USA i v Rusku. Do prodeje by se měl dostat na vybraných trzích po celém světě.

Zdroj IThome