První generace Google Glass revoluci nepřinesla. Druhá generace má Android a míří do firem

Pamatujete, jaký fenomén byly chytré brýle Google Glass? Tak dlouho se mluvilo o revoluci, tak dlouho je každý chtěl, až se přišlo na to, že je to úplný propadák. Celých 6 let to Googlu trvalo, než představil druhou generaci.

Na té první si vyzkoušel technologické možnosti, u nové pak doufá v širší využití zejména ve firemní sféře. K běžným smrtelníkům se nejspíš nedostanou. Díky tomu, že jedou na Androidu, by pro vývojáře mělo být jednodušší vytvářet pro ně aplikace a lépe si s nimi poradí správci firemní IT.

Google Glass 2 jsou osazeny procesorem Qualcomm Snapdragon XR1, který slibuje až počítačový výkon, zároveň ale nabízí lepší integraci umělé inteligence i výraznou úsporu energie. Brýle se také rychleji dobíjejí (přes USB-C konektor). V neposlední řadě byla vylepšena i kvalita streamovaného videa.

Brýle jinak vypadají hodně podobně, jak je známe z roku 2013. Google na nich ale spolupracoval se značkou Smith Optics, takže je jejich konstrukce robustnější a hlavně odolnější. Pořád je také přítomen Head-up displej, na kterém se uživateli zobrazují různá data a to s minimálním rušením pozorované scény. Využití najdou nejen ve strojírenství, ale i v lékařství atd. Cena by měla být cca 23 tisíc Kč. Dostupnost zatím známa není.

Via Engadget