První, kdo svou bezrámečkovitostí překoná iPhone X. O OnePlus 6 už víme téměř vše

Víte, co dá nejvíc práce na zveřejnění fotek nepředstaveného atraktivního superphonu? I podle dnešních snímků to vypadá, že je to zhoršování kvality, rozmazávání a kostičkování.

Promiňte ironický vtípek na úvod, ale to hlavní na uniklých snímcích OnePlus 6 vidět přece jenom je. Konstruktérům se povedlo to, co zatím dokázal pouze Apple – eliminovat i spodní rámeček. Zdá se, že je přece jen o nějaký milimetr širší, než zbytek, ale rozhodně je na tom lépe než androidí konkurence a podle analytiků podílem displeje na celé čelní ploše překoná iPhone X – díky větší absolutní velikosti a menšímu výřezu v horní hraně.

Firma oznámila, že telefon představí 17. května v centru Pekingu (našeho času ve 4 ráno). Specifikace však z velké části známe už dnes: