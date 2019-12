První krok výrobce televizorů do světa smartphonů vypadá nadějně. TCL Plex je líbivý a myslí na detaily

Čínského výrobce TCL jsme dosud vnímali převážně jako výrobce televizorů. Jeho podnikání je přitom mnohem širší, mimo jiné stojí za značkami smartphonů Alcatel, BlackBerry a Palm. Pod svojí hlavní značkou TCL vyráběl dosud jen mobilní příslušenství, smartphonům ji propůjčil pouze v domovské Číně.

To se nyní mění s příchodem smartphonu TCL Plex na globální trh včetně toho českého. U nás novinku zakoupíte za 7 990 Kč. Jedná se o poctivou střední třídu, kde žádný podstatný parametr nebyl ošizen nebo zanedbán. Povedl se také design zadní strany, kde skleněná záda pod zdrojem světla vytvářejí zajímavé odlesky. Na výběr je černá varianta s přechody do fialové a perleťově bílá, která mění lehce do modra a fialova.

Přijde i Android 10

Poznávacím znamením TCL Plex je trojitý fotoaparát, jehož objektivy jsou netradičně seřazeny horizontálně, a čtvercová čtečka otisků na zádech. Zařízení má díky procesoru Snapdragon 675 dostatek výkonu a přidává se rozumná porce paměti 6 + 128 GB. Stěžovat si rozhodně nemůžeme ani na malou baterii, kapacita 3 820 mAh je velmi slušný nadstandard. Velmi silnou zbraní je 6,5palcový Full HD+ displej. Ten je vyroben IPS technologií a má výborné barevné vlastnosti i hodnotu maximálního jasu.

Pochválit musíme i detaily, na které TCL myslelo. Je to zejména programovatelné Smart Key tlačítko na boku, zachovaný 3,5mm jack při současném použití modernějšího USB-C konektoru, NFC pro bezkontaktní platby a funkce FM rádia, které v mobilech už vídáme spíše zřídka. V telefonu sice běží starší Android 9 Pie, ale výrobce slibuje aktualizaci na verzi 10. Nadstavba TCL UI je spíše subtilní a má velmi blízko prostředí používané ve smartphonech Alcatel.