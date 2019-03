První nové Xperie z Barcelony už jsou v prodeji. Na „Jedničku“ si ještě počkáme

Sony si letos s uvedením barcelonských novinek do prodeje pospíšilo. Tedy alespoň u nižších modelů Xperia 10, Xperia 10 Plus a Xperia L3. Celá trojice už je v těchto dnech k dispozici v tuzemských obchodech, některé modely se chystají i do nabídek operátorů. Naopak na nejvyšší model Xperia 1 si ještě nějakou dobu počkáme.

Vlajková Xperia 1 se dostane do prodeje až na přelomu května a června, v tuto chvíli ještě není potvrzená ani česká cena. U nižších modelů jsou ceny známé – Xperia 10 Plus stojí 10 990 Kč, Xperia 10 přijde na 8 990 Kč a základní Xperia L3 se prodává za 4 990 Kč. V případě těchto tří modelů jde o jedno z nejrychlejších uvedení na trh od globální premiéry.

Displej jako nudle přináší výhody

I tato rychlost s sebou ale přináší jednu menší daň, a to v podobě ne zcela finální verze funkce Side Sense, která slouží k pohodlnějšímu ovládání jednou rukou u modelů Xperia 10 a Xperia 10 Plus. Tato funkce má nově obsahovat i nabídku rozdělení obrazovky (Split Screen), bude ale doplněna až v rámci aktualizace v následujících měsících. Split Screen lze zatím aktivovat pouze z multitaskingu nebo vyvoláním kontextové nabídky podržením prstu na ikoně konkrétní aplikace.

Možnost práce na rozdělené obrazovce je jeden z hlavních benefitů ultra širokoúhlých panelů s poměrem stran 21 : 9, které kromě Xperie L3 používají všechny letošní smartphony Sony. Ani při zapnutí virtuální klávesnice v chatovacích aplikacích se viditelná plocha nezmenší natolik, aby v rozděleném okně nešlo pracovat.

Xperii 10 a Xperii 10 Plus jsme vyzkoušeli přímo na MWC v Barceloně:

Sony se dále chlubí adopcí pokročilých zvukových technologií Hi-Res audio (včetně podpory bezdrátového formátu LDAC) u obou Xperií 10. Zachován zůstal i 3,5mm jack. Čtečka otisků se vrací na boční hranu, ale už není kombinovaná s odemykacím tlačítkem. Řada Xperia 10 se bohužel vzdala samostatné spouště fotoaparátu. V rámci co největšího možného snížení výrobních nákladů používá Sony předloňské procesory Snapdragon 630, resp. 636.

rozměry a hmotnost: 156 × 68 × 8,4 mm, 162 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 520, 457 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 2 870 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160), blesk 74 %

rozměry a hmotnost: 167 × 73 × 8,3 mm, 180 g

displej: 6,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 520, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 76 %

