První pohled na iPhone 11 Pro: Tři díry jsou lepší než dvě

Testujeme iPhone 11 Pro, novou špičku od Applu. Čelní stranou jako by z oka vypadl loňskému modelu, ovšem na zádech se udály výrazné změny. Přibyl třetí ultraširoký objektiv, skleněná záda jsou teď matná, takže na nich na rozdíl od předchozích modelů nezůstávají otisky prstů. Záda jsou včetně modulu fotoaparátu vyrobena z jednoho kusu skla a působí opravdu elegantně. Prvotní obavy z nepovedeného designu byly liché.

Telefon má ocelové šasi a zlepšil se i stupeň voděodolnosti: IP68 znamená, že iPhone zvládne až 4 metry pod hladinou. Změny vybraly mírnou daň v podobě větší hmotnosti 188 gramů, což už v ruce ucítíte, ale v porovnání s jinými smartphony rozhodně nejde o výjimečnou hodnotu a rychle si zvyknete.

Nový displej (s šíleným názvem) Super Retina XDR proti modelu XS zůstal na první pohled stejný. Stále jde o OLED panel s úhlopříčkou 5,8" a rozlišením 2 436 × 1 125 pixelů. Zvýšil se však maximální jas na skvělých 800 nitů a v případě přehrávání HDR obrazu zvládne v největším vytížení až fantastických 1 200 nitů. Očekávejte tedy skvělou čitelnost na slunci. Z telefonu zmizela technologie 3D Touch, ale ač jsem ji používal denně poslední tři roky, už po pár hodinách s iPhonem 11 Pro v ruce to nevidím jako problém. Dlouhé podržení prstu a haptická odezva jsou dobrou náhradou.



5,8" Super Retina XDR displej s OLED panelem nabídne vynikající jas i kontrast, škoda jen, že se stále nezbavil výřezu, který je však nutný pro funkci Face ID.

Apple vylepšil výkon, o který se nyní stará procesor Apple A13 Bionic doplněný o 4 GB RAM. Telefon je už na pohled bleskově rychlý a v benchmarcích dosáhl průměrně cca o 20% vyšší skóre proti minulé generaci. Troufnu si však tvrdit, že bez přímého srovnání byste to nepoznali. Znatelná však bude silnější baterie. Slíbené 4 hodiny navíc by mohly být reálné, ale to ukáže až podrobná recenze. Ještě více nás těší v krabičce přibalená 18W nabíječka.



Stejná scéna pořízená třemi různými objektivy.

Hlavním lákadlem iPhonu 11 Pro je fotoaparát. Tři objektivy se stejným rozlišením 12 Mpx. Díky ohniskům o ekvivalentu 13, 26 a 52 mm lze z širokého záběru 4× opticky přiblížit. Apple navíc perfektně zvládl přepínání mezi objektivy, které je narozdíl od konkurence téměř dokonale plynulé.



V rámci aplikace naráz vidíte náhled širokého a ultraširokoúhlého fotoaparátu. Pokud ale telefon pozná, že chcete fotit například makro snímek, náhled z "ultraširokáče" zmizí.

S přibližováním souvisí i možnost audio zoomu, kdy po přiblížení objektu zvýrazníte nahrávaný zvuk přicházející ze snímaného směru. Funguje to skvěle, bohužel při střihu videa se informace ztratí, takže to co my jsme slyšeli při natáčení, vy teď neuslyšíte. Líbilo se nám, že při běžném focení vidíte v aplikaci naráz náhled širokým i ultraširokým objektivem, abyste rovnou viděli, zda se (ne)vyplatí na ultraširokáč přepnout. Samozřejmě jsme vyzkoušeli Slofie, tedy zpomalená videa čelní kamerkou, která jsou narozdíl od zadní kamerky omezena na maximálních 120 fps.



​

Ukázka fotek za tmy ss vypnutým a zapnutým nočním režimem.

iPhone fotí opravdu špičkově jak ve dne, tak v noci. Díky přidanému nočnímu režimu dokáže v noci dělat divy. Funkce však funguje jinak než u Google Pixelu. Zatímco u Googlu je expozice krátká a o zbytek se stará umělá inteligence, zde si Apple vypomáhá i změnou délky expozice (výchozí či volitelnou) a až poté se snímku ujmou jeho algoritmy. Rozdíly jsou mezi vypnutým a zapnutým stavem jasně patrné. Líbí se nám také to, že se iPhone s tímto režimem nesnaží noc přeměnit v den, ale spíše ji nechá více vyniknout. Škoda jen že noční režim nefunguje u ultraširokého objektivu.



Systém iOS 13 se liší především podporou tmavého režimu.

Součástí novinek je samozřejmě i operační systém iOS 13 s temným režimem, vylepšené repráky o technologii Dolby Amos, rychlejší FaceID a další novinky, které je třeba podrobit delšímu testování. Určitě si tedy nenechte ujít recenzi, která vyjde v brzké době.