První produkční smartphone s ohebným displejem ukáže LG. Prý už na veletrhu CES

Je budoucnost skládací? Podle aktivity výrobců to tak vypadá! Samsung na takovém zařízení pracuje už roky, Huawei, Lenovo a další také, ale všechny možná přeběhne LG. Tedy pokud nebudeme počítat prototyp čínské firmy Royole:

Na LG sází notorický únikář Evan Blass. Mělo by se tak stát na keynote LG na konferenci CES 2019 (od 8. do 12. ledna 2019 v Las Vegas). LG už má schválený patent, takže pravděpodobně ví, co dělá. Informaci, že by LG mohlo mít první skládací telefon, pak přiživuje i ten fakt, že společnost už plánuje distribuci těchto OLED panelů – značkám jako jsou Lenovo a Dell.

“Anything is possible at CES," said notorious LG leaker @visitkenhttps://t.co/dwS5GhREXQ — Evan Blass (@evleaks) October 31, 2018

Via GSMArena.com