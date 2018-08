První rendery Huawei Mate 20: tři foťáky s bleskem v netradičním uspořádání

Huawei je v očekávání nového modelu Mate 20, a na internetu se již objevují první rendery založené na oficiálních fotografiích. Aby však nedošlo k prozrazení zdroje, byly snímky předělány na rendery. A pokud se potvrdí, bude zadní strana Mate 20 navenek působit hodně netradičně. Ve společném vyvýšeném modulu mají být umístěny hned tři fotoaparáty, a to v uspořádání, jako byste na šestistěnné kostce hodili čtyřku. Čtverým do party bude přisvětlovací dioda.

Pokud se na rendery podíváte pozorně, zjistíte, že chybí čtečka otisků prstů. Ta má být skutečně umístěna na zadní straně, v reálu totiž byla překryta obalem. Tvar sice neznáme, odhadujeme, že by mohla být hranatá a vkusně tak doplňovat fotomodul. Na čelní straně má být umístěn 6,3" AMOLED displej s miniaturním „kapkovým“ výřezem pro selfie kamerku. V kovovém šasi usazená nevyměnitelná baterie bude mít kapacitu 4 200 mAh.

Na spodní hraně je vedle hlavního reproduktoru umístěn konektor USB-C, 3,5mm jack najdeme zase na horní hraně. Výkon bude telefonu dodávat nový procesor Kirin 980 s 6GB RAM. Interní úložiště má být 128GB, a to s podporou microSD karet. Design telefonu by ve finále mohl být ještě nepatrně odlišný, základ nastíněný rendery by se však již příliš měnit neměl. Huawei stůj nový topmodel představí v průběhu října.

Huawei je světovou dvojkou mezi smartphony:

Zdroj XDA