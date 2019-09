První samonabíjecí chytré hodinky na světě mají cenu za design a silnou českou stopu

Švýcarský hodinářský projekt Sequent spojený s českými experty v oboru míří na trh. Hybridní chytré hodinky se snaží získat pozornost mimo jiné tím, že se nabíjejí pohybem ruky nositele. Narozdíl od klasických chytrých hodinek se tak podle výrobce nikdy nevybijí.

Sequent Supercharger 2 vzniká v několika týmech rozesetých po celém světě. Hlavním autorem je ale v Praze usazený podnikatel Harry Guhl. Se softwarovou architekturou hodinek pomáhá IT expert Pavel Šich.



Guhl je podepsaný za vzkříšením dříve známé švýcarské značky zakladatele českého původu Czapek. Šich pak stojí za oživením jiné tradiční tuzemské značky Chronotechna.

Úspěšně na Kickstarteru

Současný jejich společný počin se značkou Sequent a modelem Supercharger 2 je zřejmě vůbec první použití technologie přenosu pohybu do nabíjení chodu chytrých hodinek. Ty pak podobně jako například Apple Watch nebo další chytré hodinky dokáží měřit a vyhodnocovat aktivitu člověka i některé biometrické funkce včetně třeba monitoringu spánku nebo činnosti srdce. Zároveň na první pohled vypadají jako konvenční hodinky. Proto označení hybrid.

Aktuálně je projekt na Kickstarteru a pár dní před koncem kampaně má namísto požadovaných 50 tisíc dolarů vybráno 400 tisíc (tj. téměř 10 miliónů korun)! Mezi přímými investory jsou pak například bývalý fotbalista Patrik Berger anebo zakladatel investiční banky Wood & Company Jan Sýkora. Na trh mají hodinky přijít v lednu. Ceny začínají na 300 dolarech, v přepočtu asi sedmí tisících korunách.

Podobnou technologii přenosu kinetické energie, která se přenáší do baterie hodinek, uvedla před dvaceti lety firma Seiko v modelu Spring Drive Back. Šlo ale na rozdíl od Sequentu jen o pohánění klasického hodinového strojku.

„Naše hodinky potřebují mnohem více energie. Pracovali jsme především na tom, abychom maximalizovali schopnost energii vyrábět a zároveň na snížení spotřeby celého hardware hodinek,“ líčí Guhl. „Když jsou hodinky plně nabity, měly by vydržet funkční, tedy mít zásobu energie, na dva roky,“ dodává. Technologie Sequentu je podle Guhla na trhu naprosto unikátní. Firma už podala přihlášku o patentovou ochranu.

Hodinky s vlastní kryptoměnou

Supercharger 2 je zajímavý také v řadě jiných věcech. Hodinky a ekosystém na ně navázaný, tedy předně mobilní aplikace, kde si uživatel může všechny naměřené hodnoty průběžně sledovat, mají sloužit také jako v podstatě těžební zařízení na vlastní "kryptoměnu" Sequentu.

Nápaditý propagační klip ke kampani na Kickstarteru:

„V naší platformě bude uživatel dostávat Sequent Coiny. Získá je pohybem, který s hodinkami uskuteční. Ty pak mohou být použity na nákup produktů v e-shopu. V podstatě je to těžba kryptoměny,“ poznamenává Guhl. Do budoucna dokonce plánuje do nabídky odměn zařadit i přímo bitcoiny nebo jinou široce obchodovanou kryptoměnu. Zatím má jít v e-shopu o věci spojené se sportem, zdravým životním stylem, případně ekologií.

Supercharger 2 je následovníkem předešlého modelu značky s pořadovým číslem 1. Guhl připouští, že v jejich vývoji udělal některé chyby. Poučil se ale pro další podobné projekty. Byť byl Supercharger 1 relativně dražší, získal si své příznivce, "dvojka" by ale mohla zaujmout širší cílovou skupinu.



Barevné varianty SuperChargeru 2 připravené pro produkci.



První generace Superchargeru dokázala vyrobit jen desetinu energie, kterou ze stejného pohybu získá druhá generace.

Superchargeru 2 se vyrobilo před jeho představením kolem 200 prototypů. Připravoval se několik let. Dvojka oproti jedničce dokáže vytvářet desetkrát víc energie. Investovalo se také do designu, hodinky získaly před nedávnem prestižní ocenění Red Dot.