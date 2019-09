První svého druhu. Tlačítková Nokia s Androidem 8.1 se ukazuje na videu

Android se brzy dostane i do tlačítkových telefonů „staré éry“. Na videu níže můžete vidět zatím nepředstavenou tlačítkovou Nokii (tzv. „Feature Phone“), ve které běží operační systém Android 8.1! Ano, je to skutečně tak. Telefon sice nemá dotykový displej, ale klasickou alfanumerickou klávesnici s doplňkovými ovladači a kurzorovou klávesou, které použijete pro základní ovládání systému.

Na videu můžeme vidět domovskou obrazovku, hlavní nabídku a spuštění aplikace Google Maps, které je přerušeno chybovou hláškou. Dále můžeme vidět Androidí strukturu nastavení, potvrzení přítomnosti Google služeb a Android 8.1, v tomto případě zřejmě Go Edice. A nebo se dočkáme speciální verze Androidu pro tlačítková zařízení bez dotykového displeje? V současné době sice tlačítkové telefony „vymírají“, ovšem vypadá to, že by Google tímto krokem mohl najít novou, a zcela určitě ne malou, cílovou skupinu uživatelů Androidu.

Součástí telefonu je Google Chrome a samozřejmě i Google Assistent, který pomůže s hlasovým zadáváním textu - to kdyby se vám nechtělo esemesky „datlovat“ pomocí „té devítky“ Podle zdroje má Google tlačítkové Androidy prezentovat na svém Pixel Eventu, který se bude konat 15. října, a kdo ví, možná se dočkáme i speciální verze Androidu a celé řady nedotykových tlačítkových Androidů. Dostanou se i do Evropy nebo budou určeny jen pro rozvojové trhy?

Zdroj Steemit