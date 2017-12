První veletrh za dveřmi. Co čekat od letošního CES 2018 v Las Vegas?

LG

Veletrh CES 2018 odstartuje LG, tisková konference se uskuteční hned 8. ledna ráno. Mimo notebooků a televizí bychom se měli dočkat i nové generace modelové řady K, která sdružuje modely střední třídy.

Nejvýraznějším smartphonem má být LG K10 (2018), který má být osazen 5,3" Full HD displejem, který se nepoveze na módní vlně bezrámečkových panelů. Telefon má běžet na 1,2GHz čtyřjádru s 3GB RAM, interní 32GB paměť rozšíříte microSD kartami. Energii bude dodávat 3 000mAh akumulátor, u kterého však zatím nevíme, zda bude napevno integrován nebo půjde uživatelsky vyměnit.

Představovací video letošní generace LG K10 (2017):

Na jeho zadní straně najdeme 13Mpx fotoaparát a snímač otisků prstů, nad displejem bude umístěna 5Mpx kamerka pro selfie. V nabídce telefonu nemá chybět FM rádio ani mobilní platby LG Pay, které se vůbec poprvé dostanou do střední třídy. Doposud byly k dispozici ve vybraných zemích jen u modelů řady G a V. Poměrně velkým překvapením by bylo uvedení flagshipů G7 a G7+, zatím to však vypadá, že si je LG „schová“ na samostatnou představovací akci, případně do Barcelony.