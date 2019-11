První zmínky o Snapdragonu 865. Bude až o 20 % výkonnější než Snapdragon 855+

S blížícím se koncem roku dojde k představení zatím nejvýkonnějšího mobilního čipsetu od Qualcommu. Bude se jednat o nástupce Snapdragonu 855, který by se měl oficiálně nazývat Snapdragon 865. Čipset by měl být postaven na 7nm EUV technologii od Samsungu, a jeho produkce by měla probíhat v jihokorejském Hwaseongu. Formální představení se odehraje na akci Qualcomm Tech Summit 2019, která se uskuteční začátkem prosince na Hawaii.

K dostání by měly být dvě varianty čipsetu. Levnější s integrovnaným LTE modemem, součástí dražší varianty bude rovnou 5G modem. Hlavní jádro Cortex-A77 bude taktováno na 2,84 GHz, další trojice „sedmasedmdesátek“ poběží na frekvenci 2,42 GHz. Zbylá čtyři jádra Cortex-A55 budou mít maximální takt 1,8 GHz. Součástí čipsetu bude 587MHz grafický adaptér Adreno 650, který má oproti Adreno 640 přinést až o 20 % vyšší výkon. To stejné platí i o výkonu celého čipsetu ve srovnání se Snapdragonem 855+. Příjemným bonusem má být i podpora rychlejší LPDDR5 RAM.

Platforma Snapdragon 855 se po roce dočká svého nástupce:

První smartphony s novým Snapdragonem 865 můžeme očekávat v první polovině příštího roku, mezi prvními je dostanou novinky od Sony, Samsungu a Xiaomi.

Via Playfuldroid