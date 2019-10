Pryč s výřezy a průstřely. Xiaomi má patent na duální fotoaparát skrytý v displeji

Xiaomi nepolevuje ve své snaze být jedním z největších technologických inovátorů v oblasti mobilních telefonů. Čínský výrobce v uplynulých týdnech nechal u tamního úřadu pro ochranu duševního vlastnictví CNIPA registrovat patent, kteří řeší umístění fotoaparátů přímo pod zobrazovací část displeje, bez nutnosti panel nějak vyřezávat.



Při používání telefonu nebude přítomnost předních kamer vůbec patrná. Jejich objektivy vykouknou až při spuštění aplikace fotoaparátu (Zdroj: Tigermobiles.com)

To znamená, že by kamera mohla dlít přímo v displeji a dokud bychom ji nezapnuli, vlastně bychom o ní vůbec nevěděli, protože zobrazovací plocha by nebyla nijak přerušená. Výrobcům by tak odpadla nutnost používat výřezy nebo průstřely, případně experimentovat s dalšími konstrukcemi jako periskop nebo celý výsuvný slider. K těmto řešením se výrobci uchylují právě proto, aby displej byl bez narušení.

Xiaomi si podle portálu Tigermobiles.com patentovalo rovnou duální kameru skrytou do panelu, kromě náčrtků ale mnoho dalších informací nemáme. Patrně senzory nebude možné umístit úplně kamkoli, podle patentu budou v blízkosti horního okraje – tam, kde nejčastěji dnes vídáme výřez. Displej bude muset být typu OLED, aby mohly pohasnout diody, které budou přímo nad fotoaparáty. Jestli i tak nebude dotčena kvalita fotografie a kdy Xiaomi představí první smartphone s tímto řešením, v tuto chvíli nevíme.