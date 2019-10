Psycholog i podvodník znají lidi. Jak vás ten druhý připraví o peníze přes mobil, Facebook či kreditku?

Oba znají velmi dobře fungování lidského mozku a umí předvídat naše chování v různých situacích. Stále se objevují nové triky, jimiž se podvodníci snaží získat vaše peníze nebo zneužitelné informace. Na jaké lidské vlastnosti podvodníci spoléhají? Ukažme si několik příkladů.

Zvědavost a zodpovědnost

Najdete na mobilu zmeškaný hovor z neznámého čísla. Zavolat zpátky, nebo ne? Může to být jen průzkum spokojenosti zákazníků. Ale třeba volala učitelka ze školy kvůli dětem, personalista firmy, kam jste minulý týden poslali životopis, nebo kurýr s objednaným balíkem.

Zvědavost, slušnost a zodpovědnost hrají do karet podvodům se zpoplatněným zpětným voláním. Tomuto typu podvodu se říká Wangiri – čísla vytáčí počítač, vyzvání jen velmi krátce, takže hovor nestihnete zvednout. Pokud zavoláte zpět, účtují se vám sazby za mezinárodní hovor. Podvodníci navíc nastaví různá přesměrování, takže pravděpodobně skončíte na nějaké draze placené prémiové lince. Jak se můžete proti tomuto podvodu bránit? Nechceme vám radit, abyste na zmeškané hovory z neznámých čísel nikdy nevolali, protože co když to byl zrovna ten personalista. Několik spolehlivých rad pro vás však máme.

Slyšeli jste, že číslo prozvonilo jen krátce ? Pak zpátky nevolejte.

? Pak zpátky nevolejte. Zkontrolujte předvolbu čísla. Nevolejte na neznámá zahraniční čísla, tedy jiná než česká předvolba než 00420 nebo +420.

než 00420 nebo +420. Číslo ověřte. Zadejte ho do internetového vyhledavače nebo můžete využít některý ze specializovaných webů, jako je například www.kdovolal.cz.

Neopatrnost na sociálních sítích

Podvodníci se mohou na sociálních sítích vydávat za vaše přátele. K čemu jim to může být dobré? Pokud nerozpoznáte riziko, mohou se dostat k vašim penězům. Podvodník vás například z fiktivního profilu některého z přátel požádá o vaše telefonní číslo. Následně poprosí o opsání kódu, který vám přijde jako SMS.



Má fotku jako váš kamarád (z Facebooku ji stáhne kdokoliv), jméno jako kamarád (duplicity Facebooku nevadí) a je v nouzi. Kdo by nepomohl?

Sdělit telefonní číslo ještě není nebezpečné, ale předat kód už rozhodně ano. Potvrzujete tím platbu, která se naúčtuje do faktury za mobilní telefon. Přemýšlejte nad tím, co a komu na sociálních sítích sdělujete.

Důvěra v uniformy

Možná také žijete v přesvědčení, že vy ve stejnokroje rozhodně žádnou velkou důvěru nemáte, ale setkání s profesionálním podvodníkem vás může přesvědčit o opaku. Vzpomeňte si na oblíbený český film Vrchní prchni. Vy byste snad takovému “číšníkovi” nezaplatili? Podvodníka na první pohled poznat nemusíte, často jde o velmi dobrého herce, s důvěryhodným vystupováním a velkou schopností empatie.



Skvělé filmy, které mají mnoho společného s bezpečností na internetu.

Právě proto plno lidí pustí domů zloděje převlečené třeba za opraváře z plynárny. Čas od času se v médiích objeví případ falešného lékaře nebo pilota. Síla uniformy je opravdu značná. Jedním z nejznámějších podvodníků je Frank Abagnale, který se v 60. letech vydával za pilota společnosti Pan Am, dětského lékaře, právníka a univerzitního profesora. Podle jeho příběhu natočil Steven Spielberg výborný film – Chyť mě, když to dokážeš. Pusťte si ho, je doslova encyklopedií podvodů.

Hlídejte si platební kartu Placení kartou v obchodech a na internetu je v zásadě bezpečné, ale je důležité myslet i na rizika. Stejně tak je rozumné mít pojištění platební karty či pojištění karty a osobních věcí. Neztrácejte svou kartu z dohledu – nenechte prodavače nebo číšníka odejít s vaší kartou k platebnímu terminálu bez vás. Udržujte PIN v tajnosti – nesdělujte nikomu svůj PIN a rozhodně si ho nepište na lísteček do peněženky. Asi by vás šokovalo, kolik lidí takový lísteček pro případ zapomenutí v peněžence má, někteří ho mají dokonce nalepený přímo na kartě. Plaťte v bezpečných obchodech – při platbě kartou si vybírejte obchody, které mají platební bránu chráněnou bezpečnostním protokolem 3D Secure. Poznáte je podle symbolů Verified by VISA nebo MasterCard SecureCode a toho, že k dokončení platby je potřeba zadat kód z SMS zprávy nebo e-mailu. Místo potvrzovací SMS zprávy používejte mobilní klíč – Přístup do internetového bankovnictví a potvrzování on-line plateb je jednodušší a bezpečnější pomocí mobilního klíče. U České spořitelny díky aplikaci George klíč nemusíte přepisovat SMS kódy, aplikace poskytuje ochranu před phishingovými útoky, kdy se útočníci pomocí falešných emailů nebo webů snaží od klientů vylákat například kód pro potvrzení platby z SMS zprávy.

Rozhodování pod tlakem Když se musíte rozhodnout pod tlakem, rozum jde většinou trochu stranou a hlavní roli hrají emoce. Napadá vás, komu tato lidská vlastnost hraje do karet? Například prodejcům předraženého zboží na předváděcích akcích. Jsou školeni tak, aby navodili napjatou atmosféru a útočili na základní emoce účastníků. Ti pod nátlakem alespoň na chvíli uvěří tomu, že právě tenhle nabízený produkt je cestou ke zdravému a spokojenému životu. Jak se bránit těmto manipulátorům? Nechoďte na prodejní akce, pokud nemáte v plánu nakupovat. A nenechte se nikdy dotlačit k podpisu smlouvy ve spěchu a stresu, vždy si udělejte čas na její pročtení.

Nenechte se podvést

Jak na to? Přemýšlejte o svých rozhodnutích, ověřujte si informace, všímejte si podezřelých maličkostí, rozhodujte se v klidu a nenechte se oklamat prvním dojmem. Ovšem je třeba nezměnit se v člověka, který nevěří nikomu a ničemu. Přejeme vám, ať najdete správnou míru a žádný podvodník nad vámi nezvítězí.

Článek vyšel na Blogu České spořitelny.