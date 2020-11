Půjde to i po čtyřicítce... hráči Pokémon Go se brzy dostanou až na level 50

Mobilní hra Pokémon Go se brzy dočká zřejmě své největší aktualizace. Vývojáři na svém webu potvrdili zvýšení tzv. level capu. Ze současné maximální úrovně 40 se budou moci hráči brzy dostat až na úroveň 50! Na nové levely však nebudete moci přejít „jen tak“, bude třeba splnit i meziúrovňové úkoly, které se pro každou úroveň liší. Budete tak muset chytit určitý počet pokémonů v rámci jednoho dne, splnit určitý počet úkolů, odeslat dárky, klubat vejce, házet Excellent pokébaly a mnoho dalšího. Zdá se, že další levelování rozhodně nebude žádná nuda.

Stávající hráči s úrovní 40 k 31. prosinci letošního roku dostanou status „Legacy 40 Trainer“ s exkluzivními odměnami a speciální questline. Pokémon Go v brzké aktualizaci přepracuje objem zkušeností, které můžete za jednotlivé herní akce získat, takže má být dotažení na úroveň 40 ještě snadnější, než dříve. Do hry se navíc dostane nový režim, tzv. Seasons. Každé tři měsíce dojde k rotaci divokých pokémonů a těch, kteří se klubají z vajec. Každé čtvrtletí budou i rozdílní pokémoni v raidech, speciální úkoly, a to vše se bude ještě lišit podle toho, na jaké polokouli se na Zemi nacházíte.

Velkého updatu se dočká i režim Go Batlle League, které se rozšíří z deseti na 24 ranků, čtyři nejvyšší dostanou nová jména a nové medaile. Můžete také očekávat přepracovanou strukturu odměn, která má k PvP režimu přilákat i ty, kteří současnou podobu soubojů mezi hráči dosud příliš nevyužívali. Od 1. prosince se ve hře navíc začnou objevovat pokémoni z regionu Kalos, což znamená, že do hry pronikne již šestá generace pokémonů. Připočtěte k tomu ještě celou řadu drobných eventů, akcí a bonusů, a to neznamená nic jiného, než to, že mobilní hra Pokémon Go bude daleko dynamičtější, než dříve.

Trailer k updatu Pokémon Go Beyond 40:

Zdroj Pokemongolive