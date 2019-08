Půlka neomezeného datového léta je za námi. T-Mobile se nestačí divit, kolik dat už lidé prosurfovali

Dlouhou dobu nám všichni tři operátoři vtloukali do hlavy, jak své drahé nabídky se směšnými pidiporcemi dat šijí na míru svým zákazníkům a že průměrnému Čechovi stačí něco okolo 1,2 GB na měsíc. Byla to samozřejmě nepravda, což nyní jasně ukazují statistiky z akce „Neomezené datové léto“ od T-Mobilu.

Magentový operátor na sociálních sítích zveřejnil základní čísla po první polovině období, kdy zákazníci v rámci svého datového tarifu mohou surfovat neomezeně. Do akce se zapojilo 650 tisíc zákazníků a dohromady přenesli data v objemu 10,2 milionu gigabajtů (GB). To vychází v průměru 15,7 GB měsíčně na každého uživatele zapojeného do této akce. A to je řádově 10× více, než se nám dosud operátoři snažili namluvit. Přizpůsobí tomu na podzim své stálé nabídky?