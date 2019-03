Pulzní oxymetr si razí cestu do sportovních hodinek. Co to je a k čemu je dobrý?

Je to dobrý společník tréninku a poznávání vlastního těla. Zatímco sledování tepové frekvence je běžnou součástí tréninku, využívání pulzního oxymetru zatím zůstává okrajovou záležitostí a teprve si razí cestu do sporttesterů.

Pulzní oxymetr zatím není příliš běžnou výbavou u sportovních hodinek. Najdete jej ve špičkovém Garmin Fenix 5X Plus, výrazně levnějším Vívosmart 4 a u vybraných hodinek se dá využít i propojení s externím pulzním oxymetrem. Dá se čekat, že postupem času si technologie najde cestu i do levnějšího segmentu. Co od oxymetru očekávat?

Změřte si hladinu kyslíku

Pulzní oxymetr měří hladinu kyslíku v krvi, která se označuje zkratkou SpO2. Proč je to důležité? Množství kyslíku v krvi dává dobrou představu o aktuálním stavu organismu. Normální hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí cca 94–100 %.

Pokud je naměřená hladina kyslíku v krvi nižší, jedná se o poměrně závažnou poruchu fungování těla. Když pomineme jednoznačně lékařské komplikace typu ucpání tepen krevní sraženinou nebo otrava alkoholem či oxidem uhelnatým, bude nás nedostatek kyslíku v krvi zajímat hlavně ze sportovního hlediska. Tady existují dvě hlavní příčiny: nadmořská výška a nashromážděná únava.

Příliš rychlý výstup do vysokých nadmořských výšek pro tělo může znamenat, že se nedokáže dostatečně rychle vyrovnat s menším množstvím kyslíku v prostředí. V takové situaci je nutná aklimatizace a v případě tréninku výrazné zvolnění či úplné přerušení. Tělo by mělo začít rychleji vyrábět větší množství červených krvinek, které jsou pro přenos kyslíku nezbytné.

Pokud jste vyrazili do vysokých hor a necítíte se nejlépe, schválně si zkuste hladinu kyslíku v krvi změřit. Pokud naměříte čísla pod 95 % rozhodně nedoporučujeme žádnou intenzivnější fyzickou aktivitu. Naopak, dopřejte si alespoň krátkou aklimatizaci, poté bude jakýkoliv trénink v takovém prostředí mnohem efektivnější. Mimochodem, i kdybyste pulzním oxymetrem vybavení nebyli, změna prostředí by se měla projevit i na vyšší tepové frekvenci.

Efektivní boj s únavou

Vzhledem k výškovému profilu České republiky se ale bude pulzní oxymetr v hodinkách nejvíce hodit především pro určení regenerace. Hodnoty SpO2 kolem 90 % jsou jednoznačnou známkou toho, že tělo je přetížené a ocenilo by odpočinek. Oxymetr tak můžete používat jako doplňkový nebo i hlavní ukazatel (pokud nedůvěřujete hodnotám z celodenního měření tepu), který vás informuje o aktuální únavě.

Trénink, který není vykompenzovaný dostatkem odpočinku, je spíše kontraproduktivní. Zkrátka zvolněte, přizpůsobte svůj tréninkový plán nebo se aspoň zamyslete, kde by mohla být chyba.

Menší množství kyslíku v krvi je neoddiskutovatelnou známkou toho, že tělo zkrátka není připravené na zátěž, kterou mu nakládáte. Odpočatí a zregenerovaní dosáhnete lepších sportovních výkonů. Pulzní oxymetr vám řekne, kdy taková chvíle nastala.