Pustí se Sony znovu do tabletů? Napovídá to tutoriál v nové verzi aplikace fotoaparátu

Sony před několika lety ukončilo výrobu tabletů Xperia, které tehdy patřily do divize notebooků Vaio. Tu ovšem japonská firma odprodala a s ní skončila i produkce tabletů. Posledním modelem byl Xperia Z4 Tablet, který se prodával také na českém trhu a jehož startovací cena při uvedení v roce 2015 šplhala ke 20 tisícům korun.

Nyní to vypadá, že by se Sony mohlo k produkci tabletů vrátit, nebo o ní minimálně v nějaké fázi uvažovalo. Napovídá to tutoriál v aplikaci Sony Camera v nové verzi 2.1.A.0.31, informuje portál XperiaBlog.net. Obrázky obsažené v instalačním APK balíku ukazují tablety o velikosti 8 a 10 palců, a umístění čoček fotoaparátů na jejich tělech.



Umístění kamera a gesta, kterými se má ovládat aplikace v tabletech Xperia. Ale kterých, když Sony žádné nevyrábí a poslední Xperia Z4 Tablet je tři roky starý?

Na uvedení nových tabletů pod hlavičkou Sony bychom si přesto tak úplně nevsadili. Trh s tablety celkově po dobu několika let klesá a ani zavedení hráči jako Apple, Samsung nebo Lenovo to na něm se svými modely nemají snadné. Sony tak možná jen ponechalo v aplikaci průvodce pro zařízení, která nakonec ani nebude vyrábět.

Mají smysl tablety ve školách?