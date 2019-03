Pustíte si roztavený plast na displej? Aplikace 3Doodler jsou hmatatelné 3D omalovánky

3Doodler je příruční 3D tiskárna, která vypadá jako trošku větší pero a s trochou šikovnosti s ním opravdu něco vymodelujete. Vývojáři se rozhodli lidskou fantazii trochu podpořit a pracují na zajímavé aplikaci.

Ještě v březnu má být dostupná pro Android a iOS a nabídne množství šablon, které stačí 3Doodlerem obtáhnout a pak z jednotlivých částí sestavit třeba vrtulník. Nové šablony mají přibývat každý týden. Na celém konceptu je nejzajímavější, že šablony nemusíte tisknout, hmotu z pera totiž nanášíte přímo na displej tabletu či telefonu...

Cíl přitom není malý. Vedoucí společnosti Daniel Cowen uvedl, že chtějí být součástí každé domácnosti. Stejně jako má doma každá rodina LEGO, chce, aby měla i jejich 3Doodler. I proto se rozšiřuje distribuce produktu do sítí Amazon, Barnes & Noble, Best Buy, či New York Toy Fair. Nápad to není hloupý a my jen doufáme, že bude k sehnání i v naší domovině. Více se o produktu můžete dozvědět na stránkách The3Doodler.com.

Zdroj: Engadget.com