Qerko je první. Dostalo funkci Apple App Clip a rozšiřuje i NFC čipy

Současná situace gastrobyznysu úplně nenahrává, i tak Qerko (Android a iOS), průkopník digitalizace české gastronomie, okamžitě reaguje na novinky v ekosystému Apple. Update iOS 14.3 přináší funkci App Clip, tedy jednorázové aplikace, které se používají bez instalace.

Při naskenování QR kódu spustíte appku ve zjednodušené verzi, ve které zaplatíte (typicky Apple Pay) stejně jako v plnohodnotné nainstalované aplikaci.

Další novinkou je upgrade QR kódů, do nichž je nově implementován NFC čip. Díky tomu odpadá i skenování, stačí přiložit telefon a Qerka se během sekundy spustí. Možnost přidání platební karty do iPhonu Apple nabízí již řadu let, s příchodem App Clips však rozšiřuje využitelnost čteček NFC tagů pro iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus a X, která se často omezovala na náhradu platební karty. NFC tagy fungují i na Androidu.