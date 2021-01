Qualcomm oznámil ultrazvukovou čtečku druhé generace. Do mobilů dorazí již brzy

Qualcomm představil druhou generaci své čtečky 3D Sonic. Ke skenování otisků tedy nepoužívá optický snímač ale zvukové vlny, které skenují mikro 3D strukturu přiloženého prstu. Hlavním odběratelem první generace této čtečky byl jednoznačně Samsung, který ji integroval do řad Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20 a Galaxy Note20.

Qualcomm uvádí, že má nová generace čtečky o 77 % větší oblast skenování, na které navíc při skenování získá 1,7× více biometrických dat. Pro srovnání, první generace čtečky měřila 4 × 9 mm, takže jste prst museli přiložit opravdu přesně. Druhá generace bude mít rozměry 8 × 8 mm, takže nebude vadit, že bude prst položen nepatrně mimo vyobrazený logotyp. Čtečka má tloušťku 0,2 mm, takže by ji neměla dělat problém ani integrace do ultratenkých skládacích displejů. Čtečka má být navíc při skenování o 50 % rychlejší, než první generace.

Prezentační video ultrazvukové čtečky od Qualcommu:

Qualcomm uvádí, že se druhá generace ultrazvukové čtečky otisků prstů objeví ve smartphonech již zkraje roku 2021. A protože je jejím hlavním odběratelem Samsung, vypadá to na to, že by se nová čtečka mohla objevit již u řady Galaxy S21. Zda tomu tak nakonec bude, se dozvíme již za pár dní.

Zdroj Qualcomm