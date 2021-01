Qualcomm představil Snapdragon 480. Na 5G se mohou těšit i telefony do pěti tisíc

Qualcomm představil nového zástupce čtyřkové řady čipsetů Snapdragon, které se běžně dodávají do telefonů střední třídy v cenové relaci tří až pěti tisíc korun. Nejvýraznějším přínosem nového Snapdragonu 480 je však to, že se podpora 5G sítí dostane i do daleko levnějších smartphonů než dosud.

Čipset je vyráběn 8nm technologií, která má přinést výraznou energetickou úsporu, ještě když zvážíme, že předchůdce, Snapdragon 460, byl vyroben 11nm procesem. Osmijádrový čipset podporuje výkonová jádra Kryo 460 (Cortex-A76) o taktu 2 GHz, k nimž se přidávají úspornější jádra Cortex-A55 taktovaná na 1,8 Ghz. Grafiku obstarává čip Adreno 619. Grafický a výpočetní výkon je oproti předchůdci až dvojnásobný. Úkony umělé inteligence budou díky čipu Hexagon 686 rychlejší až o 70 procent.

Čipset podporuje až Full HD+ displeje se 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální rozlišení použitého fotoaparátu je 64MPx, najednou lze sbírat obrazová data až ze tří fotoaparátů. Maximem natáčených videí je Full HD s 60 fps. Čipset dále podporuje Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 a sítě 5. generace. Kompatibilitu s pásmy mmWave a Sub-6 zajišťuje integrovaný modem X51 5G. Rychle dobíjení obstará standard Quick Charge 4+.

Snapdragon 480 se dostane v průběhu tohoto roku do levných 5G smartphonů značek Vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola, Nokia a dalších. První telefony s tímto čipsetem můžeme v prodeji očekávat již v průběhu prvního čtvrtletí.

Nejvýkonnější mobilní čipset současnosti? Snapdragon 888:

