Qualcomm vyrazil na obranu Huawei. Naději skýtá i Trumpův odchod od kormidla

Rok a čtvrt už dopadají americké restrikce na čínskou firmu Huawei, přesto se drží statečně. Dokonce až tak statečně, že se za druhý kvartál letošního roku stala největším výrobcem smartphonů na světě. Prodeje však táhl především domácí trh. Na velkých světových trzích jsou prodeje nevyhnutelně poznamenané faktem, že smartphony Huawei postrádají klíčové služby od Googlu. Jak se s takovým přístrojem žije, popisuje náš článek:

A má být ještě hůř. Softwarovou situaci se Huawei snaží řešit, ale s hardwarem to bude složitější. Do druhého roku Američané sankce rozšířili a zakázali zásobovat firmu Huawei i mimoamerickým firmám, které používají americké komponenty a know-how. V praxi to znamená i to, že 15. září Huawei zastaví výrobu svých čipsetů Kirin. I v nich jsou komponenty z USA.

Huawei ještě představí nejmodernější Kirin 1000, který bude pohánět vlajkový model Huawei Mate 40. Otázkou však je, jak velké zásoby čipsetů si firma udělala. Tiskem proběhly zprávy o naskladněných 15 miliónech kusů, ale i to lze označit za pouze krátkodobé řešení. Pro představu: za loňský rok firma prodala celkem 240 miliónů smartphonů.

Výjimky existují

Dlouhodobé řešení hledá Huawei u jiných výrobců „silikonu“, mluví se o korejském Samsungu, čínské TSMC a nejčerstvější zprávy se týkají amerického Qualcommu. Wall Street Journal má k dispozici dokument, kterým Qualcomm lobuje u americké vlády, aby mohl dodávat čipsety Snapdragon do Huawei. Hlavním argumentem je, že pokud procesory nedodá Qualcomm, dodá je jiná firma, tzn. miliardy dolarů od Huawei nepůjdou do USA, ale jinam.

Zní jako naprostý nesmysl, aby americká vláda plošně zakázala dodávky pro Huawei a pak je dovolila Qualcommu, ale precedens existuje. Výjimky už dostali další výrobci procesorů Intel, Micron a Xilinx. Rozhodně to však neznamená, že by měl Qualcomm něco jisté. O výjimku má už půl roku požádáno také Google, ale zatím bezúspěšně.

Jistou nadějí jsou pro Huawei také americké prezidentské volby. Konají se na podzim a pokud Donald Trump neuspěje, lze předpokládat uvolnění současné vyhrocené situace mezi USA a Čínou. Volněji by se pak mohlo dýchat i firmě Huawei.