Řada Moto G slaví 100 milionů prodaných kusů. Motorola uvádí novinku G8 Power

Prodejně nejúspěšnější smartphonová řada Moto G od tradičního amerického výrobce Motorola slaví v těchto dnech 100 milionů prodaných kusů. Při této příležitosti uvádí značka na českém trhu nový model Motorola Moto G8 Power, který doplní již prodávaný model Motorola Moto G8 Plus. Novinka už je v prodeji za 5 699 Kč.

Přívlastek Power používá Motorola tradičně u modelů s nadstandardní kapacitou baterie a ani Moto G8 Power není výjimkou. Jeho akumulátor disponuje kapacitou 5 000 mAh, a tím pádem výdrží alespoň celé dva při intenzivním používání na jedno nabití. Funguje i rychlejší dobíjení TurboPower s výkonem 15 W.

Vzhled Moto G8 Power vychází z designu sesterského modelu Plus – oba už opustily řešení zadního fotoaparátu s výrazným kruhovým modulem a vzhledově se přibližují k zástupcům řady One. Telefon má tělo odolné proti běžnému postříkání vodou (např. v dešti), ponořit do tekutiny byste jej ale neměli. K dispozici jsou stereo reproduktory, čtečka otisků je umístěna na tradičním místě na zádech.

Srdcem zařízení je procesor Snapdragon 665, připraveny jsou 4 GB operační paměti a 64 GB vnitřního úložiště rozšiřitelného pomocí microSD karty. Výrobce vsadil na 6,4palcový Full HD+ IPS displej s „průstřelem“. Telefon bohužel nepodporuje NFC. Zadní fotoaparát sestává ze čtyř objektivů a snímačů s rozlišením 16 + 2 + 8 + 8 Mpx. K dispozici je makro čočka, širokoúhlý záběr i teleobjektiv. Zařízení běží na aktuálním Androidu 10.