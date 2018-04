Rada pro reklamu v Británii zakázala spot na HTC U11. Navádí prý skákat s telefonem do bazénu

Britská rada pro reklamu zakázala šíření půl roku starého video spotu na loňský vlajkový model HTC U11, uvádí BBC. V reklamě si olympijský medailista ve skocích do vody Tom Daley fotí s telefonem selfíčka uprostřed skoku a následně se s telefonem ponoří hluboko do vody. Firma tak chtěla ve spotu poukázat nejen na voděodolnost a kvalitní přední fotoaparát, ale také snadný způsob pořizování selfíček stiskem rámu telefonu (funkce Edge Sense).

HTC na konci videa v disclaimeru upozorňuje, že Tom Daley je profesionál a nikdo by neměl jeho kousky s telefonem napodobovat. Radě pro reklamu to ale nestačilo a spot vyhodnotila jako klamavou reklamu, protože mimo jiné stupeň krytí IP67 garantuje voděodolnost zařízení pouze do 1 metru hloubky (skokan se potopí hlouběji a po celou dobu drží telefon v ruce) a v podmínkách produktu se navíc píše, že nesmí přijít do kontaktu s chlorovanou bazénovou vodou.

Reklamní video je v tuto chvíli staženo z televizních stanic i ze všech oficiálních kanálů sociálních médií a žije si svým životem díky re-uploadům a početné fanouškovské základně Toma Daleyho. HTC to ale zásadně mrzet nemusí – U11 je produkt blížící se konci životního cyklu a firma by měla brzy představit jeho nástupce.