Řada X u Realme nekončí. Šéf značky láká na příští nový model

Šéf značky Realme Madhav Sheth je velmi aktivní na sociálních sítích, často dává nahlížet do zákulisí své firmy, která je jedním z nejrychleji rostoucích výrobců chytrých telefonů. Naposledy na Twitteru láká na nový přírůstek v řadě X, která je v portfoliu dosud tou nejvyšší.

Are you future ready?



To by se ovšem v letošním roce mohlo změnit. Firma už dříve ohlásila, že novým vlajkovým modelem bude Realme Race s osazeným špičkovým procesorem Snapdragon 888 a superrychlým 125W dobíjením. Řada X by tak mohla o něco sestoupit do kategorie vyšší střední třídy, v níž se nakonec i některé loňské modely pohybovaly (např. Realme X3 Superzoom).

O novince z řady X toho teaser mnoho neprozrazuje. Obecný slogan „X is the future“ napovídá snad jen to, že telefony s písmenem X v nabídce Realme ještě nějakou dobu uvidíme. Dá se očekávat, že půjde o velmi dobře vybavená zařízení s 5G konektivitou, ale s o něco levnějšími komponentami než u nového top modelu Race.