Radionovelli je moderní rádio s Androidem. Jen s tou cenou Italové trochu přestřelili

Lehce kuriózní projekt se představil na konferenci IFA GPC v Římě. Jmenuje se Radionovelli a je to moderní reinkarnace rádia. Kromě klasického příjmu AM/FM přehraje také CD a DVD a díky operačnímu systému Android také prakticky cokoliv z internetu. Chcete přenosný terminál pro Spotify s kvalitními reproduktory? Tady ho máte.

Jiný pohled na Radionovelli říká, že je to vlastně jen Androidový tablet s velkými reproduktory. Nechybí ani obvyklá konektivita od Bluetooth, přes Wi-Fi až po 4G/LTE. Displej má solidní úhlopříčku 6,3", nechybí webkamera a celé je to zabalené do unikátního a lehce retro designu. Celkový dojem z produktu sráží snad jen poněkud plastový vzhled.

Když představitelé firmy na pódiu IFA GPC oznámili, že byl celý produkt vyvinutý a je vyráběný v Itálii, sklidili uznalý potlesk. Když později oznámili, že Radionovelli půjde do prodeje v květnu za 1 000 eur, vysloužili si spíše posměšky. Přenosné audiozařízení bez kompromisů v konektivitě, aplikacích a ovládání jistě své místo na trhu má, ale cena je poněkud přehnaná...