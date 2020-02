Razr a Flip jsou jenom začátek. Do roku 2025 se má prodat 100 milionů skládaček

Telefony s ohebným displejem mají být během příštích deseti let nejrychleji rostoucím segmentem smartphonů. Predikují to výzkumníci ze společnosti Strategy Analytics. Podle jejich propočtů se má do roku 2025 prodat 100 milionů telefonů s flexibilním panelem.

Dnes jsou přitom na trhu pouze čtyři modely – Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Motorola Razr a nejnověji i Samsung Galaxy Z Flip – zdaleka ne všechny jsou přitom dostupné na globálním trhu. Huawei svoji skládačku prodává pouze v Číně, Motorola má zase problémy s dodávkami a nestíhá uspokojit ani domovský americký trh.

Jediným hráčem, který v tuto chvíli opravdu pokrývá téměř všechny trhy, je Samsung. Šušká se přitom, že jeho čerstvě představený Z Flip by zdaleka nemusel být letošní poslední ohýbací model. Na dobu skládací se ale postupně chystají i další značky, své plány už naznačilo TCL, nový model má vzejít i z dílny Huawei. Budoucnost tak napříč trhem bude v příštích letech bezpochyby „ohebná“.