Realme Buds Air jsou mnohem levnější odpovědí na Apple AirPods, stojí třetinu

Realme v uplynulém týdnu vstoupilo na český trh se čtveřicí smartphonů, ale dceřiná značka čínského Oppo má portfoliu i další zařízení. Mezi příslušenstvím a nejrůznějšími kryty se zaměřuje také na sluchátka. Poslední novinkou, kterou značka představila zatím pro indický trh, jsou zcela bezdrátová sluchátka Realme Buds Air.

Poslední trendy a také stále vzrůstající obliba zcela bezdrátových sluchátek (mimo jiné i proto, že většina výrobců odstraňuje z telefonů 3,5mm konektor), přiměl Realme k představení vlastního modelu. Tvarem i provedením jako by vypadl z oka první generaci Apple AirPods. Bude ale mnohem levnější – indická cena v přepočtu činí zhruba 1 300 Kč. Pokud se sluchátka začnou prodávat i v Evropě, cena bude patrně o něco vyšší, ale do dvou tisíc korun by se vejít mohla.

Tři hodiny poslechu a bezdrátové dobíjení

Realme Buds Air se dodávají v pouzdře, které lze nabíjet i bezdrátově. Baterie v pouzdře dodá energii celkem na 17 hodin poslechu, jeden cyklus se sluchátky v uších trvá 3 hodiny, což je spíše průměr. Náušníky mají peckovou konstrukci a obsahují dvojici mikrofonů s odrušením hluku z okolí.

Digitální potlačení hluku při poslechu ale sluchátka neposkytují, mají nicméně zabudovaný dynamický posilovač basů. Optický senzor zjistí, zda jsou sluchátka v uších a podle toho zapnou nebo zapauzují přehrávání. Konektivitu zajišťuje Bluetooth 5.0, podporovány jsou kodeky AAC a SBC. Na výběr je trojice barev (bílá, černá a žlutá).