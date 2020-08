Realme chtělo pruhované mobily. Nakonec je ale nevyrobilo

Realme je mladá, teprve dva roky fungující značka mobilů, která vznikla vydělením z mateřské značky Oppo. Nyní už figuruje jako samostatná společnost a daří se jí víc než dobře – díky rozsáhlé globální expanzi je nejrychleji rostoucí značkou smartphonů a letos ve druhém čtvrtletí byla podle společnosti Counterpoint Research světovou osmičkou podle počtu prodaných smartphonů (5,5 mil. ks).

Šéf společnosti Madhav Sheth dal na svém Twitteru nahlédnout pod pokličku designového oddělení, které má na starosti vizuální stránku mobilů, a ukázal zhruba dvacítku prototypů, jež se do fáze finálního produktu a sériové výroby nedostaly. Naznačují ale některé zajímavé nápady, které by značka mohla využít v budoucnu.

We constantly evolve our design strategy at #realme for the youth. Our smartphones undergo an extensive screening process before the talented #realmeDesignStudio picks the most unique one that instantly stands out. What do you expect the Faster7 to look like? #BuildingTheFaster7 pic.twitter.com/97IY9JGbZA