RECENZE: Alcatel 3X (2019) – až 128 GB paměti pro nenáročné

Rozhodně nejde o malý telefon, s úhlopříčkou 6,5" jde naopak o jeden z největších, které se v této cenovce prodávají. Alcatel 3X (2019) také nadále potvrzuje strategii mateřské firmy TCL. Značka Alcatel bude nadále využívána spíše pro levnější telefony, které jdou přímo proti Xiaomi a chtějí mít podobný poměr výkonu a ceny. Naopak telefony TCL budou mít vyšší ambice, půjde o dražší telefony mířící do střední a možná i vyšší střední třídy.

Alcatel se na levné telefony specializuje už řadu let a často umí příjemně překvapit. Model Alcatel 3X (2019) k tomu navíc dodává i moderní design a displej s poměrem stran 20 : 9. Už předchozí model s označením 3X byl líbivý, ale výrobce tehdy nepochopitelně použil starší systém a procesor, který nebyl adekvátní.

Na zádech uvidíte kromě loga výrobce ještě dva zásadní prvky: trojitý foťák a čtečku otisků prstů. Čočky foťáků jsou hezky ve skupince, ve společném rámečku a společně trčí nad úroveň zad. A společně také způsobují to, že se telefon na stole houpe. Čtečka otisků funguje bez problémů a rychle, navíc je hezky zapuštěná, takže se dá najít pohmatem.

Ve spodní části telefonu najdete pochopitelně USB-C konektor, ale výrobce nezapomněl ani na 3,5mm jack, který našel své místo nahoře vlevo. Šuplík na SIM, bohužel s hybridní pozicí pro druhou SIM, najdete na levém boku, hned nad tlačítkem pro Google Asistenta. To je u nás stále obtížně využitelné, ale snad se to už brzy změní. Na druhém boku pak najdete klasické zapínací tlačítko a kolébku regulace hlasitosti.

V displeji najdete kapkovitý výřez pro selfie kameru. Je také vidět snaha udělat v rámci možností co nejtenčí okraje, což se s přivřením oka daří. Samotný rám není úplně hladký, ale snaží se imitovat kartáčovaný kov a hodně se tím napomáhá jistějšímu držení. Záda jsou totiž lesklá, hladká a hodně kloužou.

Softwarová nastavení ohledně zobrazovače jsou poměrně strohá. Můžete schovat výřez displeje, dá se nastavit noční režim, kdy se podle plánu (třeba od východu do západu slunce nebo podle času) omezí produkce modrého světla a displej zežloutne. A nastavit si pochopitelně můžete i to, jak moc zežloutne. Zajímavostí je dedikovaný režim čtení, který také omezí produkci modrého světla, ale je vázaný na konkrétní aplikaci, či aplikace. A vůbec pak nezáleží na nastavení nočního režimu.

20 : 9 a rozlišení HD+. Hodně širokoúhlý formát displeje dodává telefonu docela moderní vzhled, ale na druhou stranu je také třeba počítat s počátečním nezvykem. Ony se ty nudle přeci jen drží trochu jinak, navíc v této kategorii byly ještě nedávno standardem panely 16 : 9, později 18 : 9. Nicméně jde o IPS s rozlišením HD+, kdy už je na úhlopříčce 6,52“ vidět raster. Není to nic hrozného, ale pozorný uživatel si ho všimne. Pohledově je panel povedený a nevadí ani horší barevné ladění, které změřila optická sonda. Má výtka míří k pomalé automatické regulaci jasu, která hodně ztmavuje displej a než se vzpamatuje, že na displej svítí slunce, můžete to trvat i sekundu, což časem začne být protivné.

Baterie s kapacitou 4 000 mAh v pohodě vydrží na dva dny aktivního používání. Pokud se uskromníte, mohou to být i tři dny. Bohužel si budete muset vystačit s obyčejnou 10W nabíječkou, kterou máte v balení a nabíjení telefonu tak trvá skutečně dlouho.

6 GB RAM a 128GB úložiště potěší. Velikosti operační paměti a velikost samotného úložiště jistě mnohým imponuje. Navíc si výrobce uhlídal i software, takže máte dostupných skoro 116 GB. V případě, že se rozhodnete ušetřit a koupit si jen 64 GB verzi, musíte počítat i s o 2 GB menší RAM. Pokud by to i tak bylo někomu málo, dá se úložiště rozšířit pomocí microSD karty, ale přijdete tím o možnost používat druhou nanoSIM.

Software

O krok blíže k TCL. Android 9, který telefon používá, je opatřen grafickou nadstavbou nápadně připomínající tu z telefonu TCL Plex. Jde sice o jednoho výrobce, doufal jsem však, že si Alcatel ponechá trochu originality. Systém je ale dobře odladěný i na běh na méně výkonném procesoru. Grafická stránka je ale na pováženou: hodiny a stav baterie naražené do kulatého rohu displeje, podivný font v nastavení... Jednoduše je vidět, že software nedostal tu péči, jakou by měl mít.



Dvě oddělené stahovací rolety jsou opravdu zbytečné, dá se mezi nimi sice rychle přepínat, ale nějak v tom nespatřuji žádný přínos.

Výrobce do telefonu dodal množství softwaru, naštěstí se však vyvaroval zbytečnostem jako jsou dema her. Za zmínku stojí utilita, která hlídá stav telefonu, umí vyčistit cache, či sestřelit žravou aplikaci na pozadí. A pak je zde aplikace Centrum podpory, kde jednak můžete telefon diagnostikovat a otestovat a jednak zde máte přímé spojení s podporou výrobce.



Grafická stránka systému je odfláknutá a ne úplně povedená. Ani grafika ani fonty nejsou napříč systémem jednotné.

Musíte si také zvyknout na rozdělenou stahovací roletu. Pokud potáhnete prstem dolů levé straně, otevřou se vám notifikace. Pokud na pravé straně, dostanete se k rychlým přepínačům. Nevím, co vedlo výrobce k tomuto kroků, ale je to otravné a v zásadě k ničemu. Obzvláště s ohlédnutím na to, že jsou uživatelé roky zvyklí na jednu stahovací roletu.

Možnost ovládat telefon gesty je sice super, ale proč jsou gesta úplně jiná, než jaká používá Android 10?

Systém vám také dovolí vybrat si mezi ovládáním tlačítky, přičemž můžete měnit jejich pořadí i počet, a mezi ovládáním gesty, které ale není stejné jako u Androidu 10. Software samotný funguje dobře, ale některé zbytečné novinky a podivná grafika jej sráží. Tohle se Alcatelu moc nepovedlo.