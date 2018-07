RECENZE: Alcatel 3X odhalí více kostlivců ve skříni, než nabídne novinek

Unibody smartphone má broušený plast jen na zádech, boky jsou hladké a stříbrně orámovaná čtečka otisků a modul fotoaparátu vzhled hezky doplňují. Zvrásněné je také tlačítko pro odemčení přístroje, dvojkolébka hlasitosti je hladká. Mrzí mě to, ale po dlouhé době se mi dostal do ruky telefon, který při silnějším tlaku nebo v krutu trochu popraskává. V šuplíčku, který vysunete jehlou přiloženou v balení, usadíte buď dvojici nanoSIM, nebo jednu nanoSIM a jednu paměťovou microSD kartu.

Hardware

Dostatek paměti, méně výkonu, nabíjení věčnost. Alcatel 3X je telefon z nejnižší třídy a proto bylo s podivem již při jeho představení, že výrobce použil 32 GB paměťový modul spolu se 3 GB operační paměti. Nyní přichází trochu vystřízlivění, když pro uživatele je po startu dostupných pouze necelých 20 GB vnitřní paměti. Použitá operační paměť také vše nespasí, nejdůležitější je chipset. Tím je u Alcatelu 3X MediaTek MT6739, což je čtyřjádrový procesor s taktem 1,28 GHz na jádro, kterému vypomáhá grafika PowerVR Rogue GE8100.

Výsledky benchmarku AnTuTu v7.0.9: celkové skóre: 41 634 bodů

CPU: 19 599

GPU: 2 663

UX: 14 217

MEM: 5 155

Ne, že by to byl koktejl špatný, jen jsme prostě v těchto cenách zvyklí na konkurenční produkty, které se tolik nezadýchávají a které celkově navozují o mnoho svižnější dojem. Ke kritice vnitřního úložiště však nesmíme zapomenout zmínit, že microSD slot pojme karty do velikosti 128 GB. Kapacita baterie činí na velikost zařízení lehce podprůměrných 3000 mAh a jedná se o klasický jednodenní smartphone, u kterého však budete proklínat nabíjení. To se s přiloženou nabíječkou pohybuje z nuly na sto okolo čtyř hodin čistého času, což na svém webu "hrdě" píše i výrobce.



Nakládání Alcatelu 3X se systémovými prostředky.

AnTuTu Battery Test: celkové skóre: 8 849 bodů

Konektivita Alcatelu 3X zahrnuje vše potřebné. Najdeme zde Wi-Fi standardů b/g/n, Bluetooth ve verzi 4.2, microUSB konektor s podporou USB OTG, sluchátkový konektor, FM rádio, podporu LTE cat. 4 (150/50 Mb/s), GPS i aGPS a v neposlední řadě také čtečku otisků, jejíž funkčnost jsem popisoval již výše. Ze senzorů jmenujme senzor přiblížení, senzor intenzity okolního osvětlení, akcelerometr, elektronický kompas a gyroskop.