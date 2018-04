RECENZE: Alcatel 5 — bezrámečkové lákadlo pro oči

Testovaný Alcatel 5 stojí prozatím na vrcholu této nedávno představené rodiny, a proto má být výkladní skříní možností, které výrobce dokáže zákazníkům dopřát i v rámci příznivé cenovky. Novinka se snaží zaujmout hlavně na pohled svým bezrámečkovým hranatým designem. Co skrývá pod povrchem, odhalí dnešní recenze.

Alcatel začátkem letošního roku představil zcela nové portfolio smartphonů. Základem je přehledné značení ve třech číselných řadách doplněné případně jedním písmenem, cenový strop okolo 6 tisíc korun a protáhlý širokoúhlý displej, plus čtečka otisků i u těch nejlevnějších zařízení.

Velkou pochvalu zaslouží hlavně design přední strany, kde je displej rozprostřen prakticky ke třem stranám. Ano, u spodního okraje jsou asi 3 mm navíc, ale to čistotu celkového vzhledu nijak nekazí. Veškeré senzory, sluchátko, notifikační LEDku i duální selfie fotoaparát umístil výrobce do výrazného čela na displejem.

Alcatelu na designu vždy záleželo, zejména u výše postavených modelů. To platí i pro Alcatel 5, který můžeme považovat za nástupce Alcatelu Idolu 5, ale po vzhledové stránce toho moc společného nemají. Alcatel 5 je celkově hranatější, záda má vyrobená z plastu, ale s efektní úpravou připomínající kartáčovaný kov.

Jedinou výhradu máme k maximálnímu podsvícení panelu, které by mohlo být vyšší. Na ostrém slunci by mohlo být čtení někdy trochu obtížnější, nepomohlo ani manuální nastavení nejvyšší hodnoty. Okolní světlo hraje také podstatnou roli při využití funkce odemknutí displeje pomocí obličeje. Zde naopak pokud je světla málo, zařízení vás téměř s jistotou nepozná.

Alcatel 5 obsahuje širokoúhlý IPS displej s poměrem stran 18 : 9. Po jeho rozsvícení je patrné, že není tak bezrámečkový, jak by se mohlo zdát podle krycího skla – pasivní černý okraj o tloušťce zhruba 3 mm se táhne podél celého obvodu. Alcatel jej ale umně maskuje tmavou přednastavenou tapetou. Krycí sklo obsahuje oleofobní vrstvu, takže není tolik náchylné na ulpívání otisků. Také odrazivost je příjemně nízká, takže dobře uvidíte zobrazený obsah a nikoli vlastní hlavu.

Po stránce výpočetního výkonu představuje Alcatel 5 horší průměr. Uvnitř pracuje dva roky starý čipset MediaTek MT6750 vyrobený 28nm technologií, jehož součástí je také nepříliš výkonná grafika Mali-T860 MP2. Naštěstí je zde ale dostatek operační paměti 3 GB, a tak se nižší výkon projevuje výrazněji pouze v rámci her a občas dojde k pomalejšímu načtení aplikace. Většinu uživatelů ale lehká lenost hardwaru v používání nijak limitovat nebude.

Software

Prostředí je postaveno na starším Androidu 7.0 Nougat. Nenajdeme zde čistou verzi systému, napevno je předinstalován spouštěč Joy Launcher. Vybrat si můžete mezi zobrazením s hlavní nabídkou (tzv. „zásuvka“ s aplikacemi), nebo pouze s plochami, na kterých jsou přímo aplikace a také widgety. Díky HD rozlišení jsou ikony i písmo poměrně velké, a tím pádem i dobře čitelné. Pokud by to ale někomu bylo málo, je tu i tzv. „Jednoduchý spouštěč“, což je osekaná verze prostředí s opravdu velkými ikonami a textovými popisky.



Zamykací obrazovka, nastavení a zjednodušené prostředí s velkými ikonami

Specialitou v ovládání je virtuální tlačítko Joy Now, které Alcatel začal používat už u loňského Idolu 5. V podstatě jde o bod plovoucí po obrazovce, který si můžete přichytit libovolně k okraji a při dotyku zobrazí až 8 rychlých voleb do aplikací nebo funkcí na karuselu. Krátkým tahem přes Joy Now lze tímto tlačítkem suplovat i ovládání Androidu (tlačítko Home, šipka Zpět a Multitasking). V tomto případě jsme ale tomuto způsobu procházení menu na chuť nepřišli.



Prostředí telefonu a ovládání pomocí virtuálního plovoucího tlačítka Joy Now

Alcatel se opět nevyvaroval předinstalaci několika zbytečných a nevyžádaných aplikací. Většinou jde bohužel o hry, na které zařízení není úplně ideálně stavěno a které jsou navíc jen demoverzemi a po odehrání určitého počtu ukázkových her lákají na zakoupení plné verze. Nevíme, zda za tyto „reklamní upoutávky“ například Gameloft Alcatelu něco platí, ale naštěstí jde všechen tento balast odinstalovat a uvolnit tak paměť v zařízení.



Vlastní obchod s aplikacemi Alcatelu, centrum podpory a předinstalovaná klávesnice Gboard

Z vlastních aplikací Alcatelu nás v telefonu zaujal zejména Záznamník obrazovky. To je velmi příjemná nativní funkce, kterou by podle nás měly obsahovat smartphony stejně automaticky jako třeba pořizování screenshotů. Hodí se například pro nahrávání krátkých tutoriálů s ukázkami práce různých aplikací. Nahrávání veškerého dění z obrazovky se spouští dvojhmatem kláves Hlasitost nahoru + Vypínací tlačítko, případně z vrchní vysouvací rolety a video ukládá ve formátu MP4.



Klonované aplikace, správce zařízení, správce souborů a záznam obrazovky

Alcatel se taktéž po vzoru mnoha jiných výrobců (Samsung, Huawei, Sony) rozhodl, že telefon obohatí vlastním marketem s aplikacemi. Obchod nazvaný Onetouch Apps je ale opravdu spíše doplňkový k hlavnímu Google Play a naleznete v něm zejména různé primitivní utility nebo jednoduché hry. Zmínit musíme ještě Klonování aplikací, která umožní provozovat v telefonu stejnou aplikaci pro dva účty. Týká se to sociálních sítí a kecálků WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat a Instagram.