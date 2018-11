RECENZE: Alcatel 5V — cenově dostupná bezrámečkovost

V úvodu rovněž třeba zmínit, že Alcatel 5V není prvním „rádoby bezrámečkovým” telefonem této značky, respektive TCL. Poprvé jsme jej mohli vidět u modelu Alcatel 5. Ten na to ovšem šel posunutím displeje ke spodní straně, ovšem zachoval si výraznou horní bradičku. Na druhou stranu nepotřeboval kontroverzní výřez. S modelem 5V si však výrobce mohl dovolit displej ještě více protáhnout a trochu zapracoval na výbavě.

Bezrámečkový design s výřezem v displeji se stal novou módou, kterou nastartovaly vlajkové modely předních výrobců. S postupem času se však tento trend dostává i k mnohem levnějším telefonům. Právě takovým případem je recenzovaný Alcatel 5V, který tímto přináší svěží vítr i do střední třídy. Kromě toho se chlubí také duálním foťákem a umělou inteligencí. Jak dobře telefon naplňuje zmíněné sliby v cenové segmentu kolem 5 000 Kč si ukážeme v recenzi.

Design

Moderní design v plastovém podání. Alcatel 5V vás při prvním pohledu osloví moderním bezrámečkovým designem, lesklým provedením a při velkém displeji i rozumnou velikostí. Bližší pohled však odhalí, že se zde hodně šetřilo. Trochu mi připadá, že Alcatel zkrátka chtěl za každou cenu jít s designovým trendem, což potvrzuje čelní strana, ovšem v nižší cenové třídě nemá moc velké možnosti. Musel proto někde ušetřit.



Vzhledem k využití 6,2" displeje není telefon díky ztenčeným rámečkům nijak obrovský.

Zapomeňte tedy na kov nebo sklo, které občas v této třídě vídáme. Celý telefon je totiž vyroben z jednoho kusu polykarbonátu, který je na zádech vybroušen do zrcadlového lesku a je tak silným magnetem na otisky prstů. Přístroj je sice dobře slícovaný, nikde nic nevrže, ale pevností za kovovými konkurenty ztrácí. Potěšit vás na zádech zde může duální fotoaparát, který sice nepatrně vystupuje nad povrch, ale smartphone se na stole nijak nekývá. Nechybí zde ani dvoutónový blesk a čtečka otisků prstů.



Škoda, že výrobce šetřil na materiálech. Lesklá záda totiž nejsou ze skla, ale vyleštěného plastu, který navíc zachytává spoustu otisků prstů.

Čelní strana vypadá o poznání lépe. Telefon sice rozhodně není bezrámečkový, ale tím, že se výrobce pokusil displej co nejvíce roztáhnout ke všem stranám, tak to jako celek působí velmi efektně. Pochvalu zaslouží hlavně spodní bradička, které je na poměry jiných rádoby bezrámečkových telefonů poměrně úzká. Nejvíce mě tak mrzí široký výřez, do kterého sice Alcatel osadil sluchátko, kamerku, LED diodu a několik nutných senzorů, ale přesto mohl být výřez o dost menší.



Bohužel i rám telefonu je plastový. Zamrzí také starší micro-USB konektor na spodní straně.

Na pravém boku pak najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti a vroubkované zapínací tlačítko, které přesně odpovídá pozici palce. Levý bok je čistě vyhrazen pro šuplíček hybridního slotu, který pojme až dvě nano SIM karty, případně jednu doplněnou o microSD kartu.



Vzhledem k velmi citlivému plastu na zádech chválím přibalení ochranného krytu, ale potěší také špuntová sluchátka. Nechybí ani nabíječka či špendlíček na vysunutí hybridního slotu.

Na horní straně najdeme 3,5mm jack a mikrofon. Další mikrofon se pak nachází na straně spodní spolu s reproduktorem a bohužel i starším micro-USB konektorem.