RECENZE: Aligator RX700 Extremo hodně vydrží, ale rychle se zadýchá

Značku Aligator mají mnozí spojenou se seniorskými telefony. Firma se však kromě nich zaměřuje také na odolné smartphony. Právě do této kategorie spadá testovaný model RX700 eXtremo. Na první pohled byste to do něj však neřekli, tedy alespoň při pohledu z čelní strany. Hmotností a rozměry totiž může konkurovat i některým tradičním smartphonům.

Zklamání přináší na levém boku i tlačítko fotoaparátu. Je sice hezké, že dvojitým stiskem rychle přenese do obslužné aplikace foťáku, ale já bych raději uvítal možnost vlastního naprogramování. Ještě divnější je, že tlačítko slouží jako fotospoušť, což je vzhledem k umístění uprostřed levého boku téměř to nejméně vhodné místo, kam jej výrobce mohl dát. Pohodlně s ním vyfotíte leda tak v orientaci na výšku.

Na druhou stranu nabídne špičkovou odolnost, kterou zaručují bočnice ze zinkové slitiny a také pogumovaný povrch zad i rohů, které by měly ztlumit případné pády. Všechno je dobře slícováno, sešroubováno a celkově telefon působí velmi bytelně. Trochu mi jen vadili výrazné červené linie na hranách telefonu, které na pohled bijí do očí.

Radost vám moc neudělá ani barevné podání displeje, jelikož obraz na pohled působí mdle, vybledle. Ovšem na to si po pár dnech používání zvyknete a ani vám nic jiného nezbude, v nastavení telefonu je nijak nezměníte. Horší už je to bohužel s jasem. V noci vám bude vadit, že jej více nesnížíte a kvůli nízké maximální hodnotě vás bude ve dne bude trápit horší čitelnost na slunci.

Hlemýždí výkon i nabíjení. Pokud jde o hardwarovou výbavu, spadá Aligator RX700 eXtremo do nižší kategorie. Použitý procesor MediaTek MT6739 totiž rozhodně neoplývá nijak oslnivým výkonem a nepomáhají mu ani 3 GB operační paměti. Při používání tedy musíte počítat s pomalejšími reakcemi, a to jak při spouštění aplikace tak bohužel i při průchodu systémem, kde nějaké zasekávání není vůbec ojedinělá záležitost. Na telefon prostě někdy musíte s klidem a pomalu.

Navzdory čistému systému, Aligator přece jen do nabídky nastavení přidal pár funkcí týkající se různých gest, správce aplikací na pozadí a několik dalších vychytávek. Smutné ale je, že se je vůbec neobtěžoval překládat do češtiny. A nejde jen o specifické nastavení, angličtina zůstala dokonce i u pár základních přepínačů v ovládacím centru jako je režim vybrací či automatického jasu. V praxi se sice obejdete i bez znalosti jazyka, ale neúplná lokalizace telefonu rozhodně dobrý dojem neudělá.

Ostatně to mi testovaný kousek skvěle demonstroval již po prvním spuštění, kdy služba Google Protect běžící na pozadí Androidu odhalila v telefonu potenciálně škodlivou aplikaci Font Manager. Podle popisku jde o software, který může umožnit neoprávněný přístup k mým datům či zařízení. Je možná, že jde jen o planý poplach, ale i tak jde zkrátka o něco, co při koupi nového telefonu rozhodně nechcete řešit.

Předinstalován je zde bohužel už starší Android 8.1 Oreo, nad čímž by se vzhledem k ceně dalo přimhouřit oko. Smutnější však je, že se o něj výrobce vůbec nestará. Poslední bezpečnostní aktualizace je zde totiž z 5.června 2018, tedy v době psaní recenze cca 11 měsíců staré. Všechny od té doby vydané bezpečnostní záplaty tedy chybí, což by šlo potencionálně zneužít.

Fotoaparát

Dvojočko bez fotografických ambicí. Navzdory tomu, že jde o obrněný telefon, snaží se jít s trendem duálních fotoaparátů. Ten hlavní zde nabídne rozlišení 16 Mpx při světelnosti f/2.2, druhá čočka má bohužel pouze VGA rozlišení a slouží jedině k bokeh efektu. Samotná kvalita fotek bohužel není slavná. Fotky jsou sice celkem obstojně ostré, ale po přiblížení jim chybí detaily a kvalitu sráží i všudypřítomná vinětace, která se někdy může líbit, ale tmavé rohy v každé fotky rozhodně nechcete. V noci je ve fotkách patrné větší množství šumu, ale zde od podobně levné konkurence příliš nevybočuje.

Výrobce se u foťáku chlubí již zmíněným bokeh efektem, tedy rozostřením pozadí. Algoritmy na pozadí mají ovšem silné nedostatky, jelikož často nepoznají, co je vlastně pozadí. Nesčetněkrát totiž rozmazala můj obličej a pozadí paradoxně nechala ostré. V lepších případech, kdy se trefí si vyláme zuby na hranicích objektu, jež má nechat zaostřený.



Zkouška bokeho efektu se zadní, duální kamerou.

Aligator má samozřejmě také čelní 5Mpx kamerku, která by vzhledem k ceně nemusela být vůbec špatně vzhledem. I zde však potenciál zabíjí software, respektive tendence každou fotku zkrášlovat. Váš obličej pak vypadá jako po důkladné retuši. Pleť je nepřirozeně vyhlazená a ztrácí se i podstatné detaily. Míru zkrášlení si lze samozřejmě upravit nebo dokonce vypnout, ale ve výchozím stavu je zapnutá, na což si v nastavení dejte pozor.



Ukázkové fotky z čelní kamerky

Samotná aplikace fotoaparátu je velmi jednoduchá a není ji moc, co vytýkat. Přehledná grafika, snadné přepínání mezi režimy, důležité přepínače snadno přístupné při horní liště. Zkrátka, zde musíme Aligator pochválit. Jedinou výtkou je oddělení funkce HDR do samostatného fotografického módu. Myslím, že daleko přirozenější je funkci mezi ostatní přepínače do základního fotoaparátu, jako to má většina výrobců. Některým uživatelů by mohl chybět také manuální režim.



Prostředí aplikace fotoaparátu

Telefon samozřejmě zvládá také natáčení videa, a to až ve Full HD kvalitě. Bohužel ani zde kvalita příliš nikoho neoslní. Stabilizace zde prakticky neexistuje, takže počítejte s roztřeseným obrazem, který také se evidentně trhá. Na zážitku nepřidá také neustále přeostřování obrazu, nebo i zde patrná vinětace.