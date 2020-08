RECENZE: Apple iPad Pro (2020) – profík v zajetí mobilního systému

Plusy Špičková výbava

Vynikající 120Hz displej

Face ID i v režimu na šířku

USB-C a moderní konektivita

Skvělé reproduktory Minusy Vysoká cena

iPadOS limituje možnosti zařízení

Málo aplikací, kde vynikne Lidar

Pouze 18W nabíječka v balení

Horší kvalita ultraširokáče ? 8 /10 Hodnocení

redakce Tablet nebo počítač? Nebo to pro někoho může být to samé? Alespoň v podobném duchu Apple před dvěma lety představil redesignovaný iPad Pro. Od té doby ale čas utekl, vznikl systém iPadOS, přibyla podpora myši a nyní se tuto myšlenku snaží posunout dál s novým iPadem Pro (2020). Testovaná novinka vzhledem vychází z předchůdce, ale zvýšila paměť, lehce posílila výkon a hlavně přidala duální foťák a lidar. Jak se osvědčí jako profi tablet a zvládne konečně nahradit počítač? Apple iPad Pro (2020) je špičkový tablet, který zaujme zejména elegantním designem, extrémním výkonem, i duálním fotoaparátem s lidarem. Zařízení je koncipováno jednak jako profi tablet, ale i jako náhrada počítače, což znamená široké způsoby využití. S ohledem na to tak bude největší překážkou vysoká cena a limity mobilního systému iPadOS. Tablet jsme testovali v 11" verzi, ovšem platí i pro větší 12,9" verzi, jelikož je až na velikost displeje totožná. Apple iPad Pro, 11”, 512GB, Wi-Fi za ceny od 23 990 Kč na HLEDEJCENY.cz nabízí 8 obchodůna Porovnat ceny Apple iPad Pro 11 Wi-Fi, 128GB (2020) katalog | preview rozměry a hmotnost: 248 × 179 × 5,9 mm, 471 g

displej: 11,0", kapacitní IPS LCD, 1 668 × 2 388, 265 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 7 812 mAh

procesor: Apple A12Z Bionic (4× Vortex, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Apple iPadOS 13

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 55 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Celou recenzi Apple iPad Pro (2020) si přečtěte na následujících listech. Za zápůjčku tabletu Apple iPad Pro i tužky Pencil 2 děkujeme obchodu CZC.cz.

Design Starý známý, jen s větším hrbem. Apple iPad Pro (2020) se poctivě drží nového designu, se kterým v roce 2018 přišel jeho předhůdce, jen na zádech přidává výrazný modul fotoaparátu se dvěma objektivy a lidarem. Tablet má hliníkové tělo, takže je překvapivě lehký, což oceníte při dlouhé práci. Mnozí uvítají také ztenčené rámečky a hlavně ploché boky, které připomínají starý hranatý design iPhonů z dob iPhonu 5/5s/SE.

Apple iPad Pro (2020) má elegantní design, díky hranatým bokům se jistěji drží v ruce a díky váze 471 gramů se ani tolik nepronese. Ploché boky jsou navíc i velmi praktické, jelikož se díky nim tablet mnohem jistěji drží v ruce, přitom díky seřízlým hranám nijak neřeže. Hodit se budou také pro snadné připojení externích klávesnic pomocí Smart konektoru na zádech a hlavně tužky Apple Pencil, která se skrze magnetickou plošku na horní straně dokonce i nabíjí. Vedle ní najdeme také regulaci hlasitosti.

Stejně jako u předchůdce zde potěší přítomnost USB-C a hodit se bude i Smart konektor na zádech pro připojení klávesnice. Novinkou je však duální fotoaparát doplněný o LiDAR. Zapínací tlačítko najdeme pro změnu na levém boku spolu s dvěma mikrofony a dvou z celkem čtveřice reproduktorů. Další dva se totiž nachází na pravé straně spolu s USB-C konektorem. Právě konektor USB-C je hlavní odlišností a zároveň i předností proti ostatním iPadům. Zbývající spodní strana je vyhrazena jen pro mikrofon. Těch je na celém zařízení mimochodem rovnou pět rozmístěných po různých stranách, pro co nejčistší a zároveň prostorový zvuk.

Za příplatek lze k tabletu dokoupit i tužku Apple Pencil 2, která se magneticky připne a nabíjí na horní straně tabletu. Čelní straně jednoznačně dominuje displej, ovšem nechybí ani čidlo pro automatickou regulaci jasu, čelní kamerka, senzor pro TrueTone pro automatickou kalibraci barev a hlavně skupina senzorů pro Face ID. To zde narozdíl od iPhonů funguje jak v režimu na výšku, tak i na šířku.

Displej Rychlost, kterou si zamilujete. Do testu jsme dostali menší verzi iPad Pro s úhlopříčkou 11“ a rozlišením 2388 × 1668 pixelů. Apple displej nazývá podobně jako u levnějších iPhonů - Liquid Retina, což dává tušit použití jen IPS technologie. Přesto je nutné vyzdvihnout věrnost barev, což dokládá jednak podpora širšího gamutu P3, ale i nezávislé testy například serveru Displaymate. Tabletu rozhodně nelze upřít živost barev a naprosto famózní je podpora obnovovací frekvence 120 Hz, díky které je překreslování obrazu až návykově plynulé. Doufejme, že tuto technologii, kterou Apple označuje jako ProMotion, uvidíme brzy i u nových iPhonů.

Displej lze používat v klasickém či nočním režimu. Pochvalu zaslouží jeho 120Hz frekvence, barvy i vysoký jas. Za zmínku stojí určitě i vysoký maximální jas až 600 nitů, který je na poměry tabletů rozhodně nadprůměrný a pochvala putuje i k hodnotám minimálního jasu, který je tak nízkým že i ve tmě budete muset spíš ještě přidávat. Používání na slunci nebo v noci tedy bude velmi pohodlné. K tomu pomůže například i automatický temné režim, filtr modrého světla nebo funkce TrueTone, která dynamicky přizpůsobuje barvy displeje na základě vašeho okolí.

Spoustu věcí si navíc můžete v nastavení přizpůsobit. Displej podporuje samozřejmě i funkci HapticTouch, jen díky chybějícímu vibračnímu motorku postrádá jakoukoliv haptickou odezvu. Displeje je rovněž připraven na použití tužky Apple Pencil 2. generace. Ta je sice sice příplatkové zboží, ovšem i tu jsme dostali na recenzi.

Kreslení tužkou je skvěle plynulé, navíc podporuje různé přítlaky a rozliší i kreslení hrotem či šrafování boční stranou. Navíc podporuje i různé funkce pomocí dvojitého poklepání na tužku. V prvním okamžiku vás ohromí její blesková odezva, díky které vám přijde, jako byste psali normální tužkou na papír. Měl jsem možnost srovnání s Microsoft Surface Pro 7 a zde plynulostí Apple rozhodně vedl. Dvojitým poklepáním na Apple Pencil navíc lze přepínat mezi tužkou a gumou a tablet rozpozná různé síly přítlaku a pozná zda píšete hrotem nebo zda chcete něco vyšrafovat boční stranou hrotu.

Hardware Jen to nejlepší. Apple iPad Pro (2020) dostal do vínku dosud neznámý procesor Apple A12Z. Rozborka však ukázala, že jde prakticky o totožný čip jako je model A12X z modelu 2018, jen u něj Apple navíc odemknu jedno grafické jádro. Nyní tedy máte k dispozici osm jader výpočetního i grafického výkonu, který mezi mobilními zařízeními bude těžko hledat konkurenci. V benchmarcích totiž překoná prakticky všechnu konkurenci z Android světa, ale daleko za sebou nechává například iPhony 11 Pro. Výkonu má dokonce tolik, že překonává i spoustu notebooků, viz mnou nedávno recenzovaný Apple MacBook Air (2020). Hraní těch nejnáročnějších her pro iPadOS na plné detaily, editace 4K videí, skládání hudby, bleskový multitasking, nebo dokonce i práce v plnohodnotném Photoshopu. To vše v mžiku zvládne. Výkon - AnTuTu 8.2.0 Celkové skóre: 672 950 bodů CPU: 173 411 bodů GPU: 344 684 bodů MEM: 77 074 bodů UX: 77 781 bodů

Poznámka redakce: Výsledky benchmarku nejsou 100% srovnatelné s Android verzí AnTuTu. Výsledky lze srovnávat pouze v rámci stejné platformy. Rozdílem vůči předchozí verzi je výbavě hlavně velikost operační paměti. Nyní již totiž všechny modely, včetně testované nejlevnější verze nabízí 6 GB RAM. Potěší i zdvojnásobení úložiště u základní verze na 128 GB. Ta dle mého ve spolupráci s iCloudem vystačí drtivé většině, přesto náročnější uživatelé mohou sáhnout po konfiguraci s 256, 512 GB nebo dokonce až s 1 TB paměti. Stejně jako u všech jiných iPadů i model Pro (11 i 12,9) existuje ve dvou verzích, od kterých se odvíjí zbylá konektivita, a to Wi-Fi nebo Cellular verze s podporou 4G sítí. Druhá zmíněná navíc disponuje kromě LTE také podporou polohových služeb GPS/GLONASS. Testovaná verze nabídla pouze Wi-Fi konektivitu, a to dokonce v nejvyšší specifikaci Wi-Fi 6, kde nechybí podpora pásem 2,4 i 5 GHz a počítat můžete také s Bluetooth 5. Pokud ale iPad Pro nechcete vyloženě pro práci na doma, určitě bych doporučil sáhnout po verzi Cellular, kterou oceníte všude na cestách. Mobilních dat zde navíc budete moci využít v rámci nanoSIM případně integrované eSIM. Ať už sáhnete po menší 11“ nebo větší 12,9“ verzi Apple udává přibližně stejnou výdrž. Menší testovaná verze však konkrétně nabízí 29Wh akumulátor o kapacitě 7 821 mAh. U ní Apple slibuje 10 hodin běžné výdrže, která zahrnuje prakticky jakékoliv aktivity od práce, sledování videí apod.. Osobně mohu potvrdit, že iPad Pro v klidu zvládne celý náročný den. Výdrž u jednotlivých činností se ale velmi liší. Zatímco při práci na webu zvládl téměř 16 hodin, u Full HD videa se při plném jasu odporoučel po necelých 6 hodinách. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 6 hodin 32 minut

6 hodin 32 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 15 hodin 23 minut

​ 15 hodin 23 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 1 hodina 46 minut

1 hodina 46 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 2 hodiny 29 minut Velkou výhodou však je, že pokud bude potřeba nabít, stačí jakákoliv univerzální nabíječka. K nabíjení totiž konečně slouží tradiční USB-C, které navíc slouží i k připojení externích disků nebo monitoru. Obrovskou pochvalu zaslouží použité reproduktory. Ty jsou zde rovnou čtyři, což zaručuje skvělý prostorový efekt. Repráky mají opravdu velmi vysokou maximální hlasitost, přičemž i při ní hrají velmi čistě. Celkově mají velmi dynamický projev s výraznými basy i pestrými středy a výškami a díky své univerzálnosti si dobře poradí s většinou hudebních žánrů. Dovolím si dokonce tvrdit, že kvalitou předčí i repráčky z nového MacBooku Air. Trochu zamrzí, že v iPadu Pro nenajdeme 3,5mm sluchátkový jack, ale ten zde alespoň částečně supluje konektor USB-C. Poslouchat se samozřejmě dá i bezdrátově. Pro nejlepší kvalitu však doporučím pořídit sluchátka s kodekem AAC.

Software Mobilní systém chce být počítačem. Operačním systémem tabletu je iPadOS, v době testování konkrétně ve verzi 13.5. Systém se v roce 2019 odštěpil od iOS, takže zde počítejte s příkladnou podporou, podobnou funkcionalitou i designem, jen je vše lépe uzpůsobeno pro větší tabletový displej a efektivnější práci s více okny. Ukázkou toho je i možnost připnout widgety přímo na domovské obrazovce

Prostředí systému iPadOS 13.5 S okny lze v iPadOS pracovat hned několika způsoby. Tím jedním jsou plochy, kdy můžete mít podobně jako na macOS spuštěných více ploch (klidně i se stejnými aplikacemi) a mezi těmi gestem třemi prsty přepínat. Další možností je rozdělení obrazovky na dvě části, kde můžete pracovat se dvěma různými, ale i totožnými aplikacemi, přičemž mezi nimi lze přesouvat obsah pomocí gesta drag&drop.

Ukázky multitaskingu a práce s okny Třetí variantou je pak tzv. Slide Over, kdy máte jako hlavní spuštěnou jednu aplikaci, přičemž máte k dispozici i menší plovoucí okno připomínající displej iPhonu, ve kterém můžete mít spuštěných několik dalších aplikací, mezi kterými jde swajpováním přepínat. Zmíněné principy práce s okny samozřejmě můžete znát i z jiných iPadů, ovšem na větším displeji iPadu Pro dávají mnohem větší smysl. Apple iPad Pro hodně propaguje jakožto náhradu počítače, což připomíná i spodní dock s aplikacemi, který jakoby z oka vypadl tomu z macOS. K tabletu se dá připojit i libovolná klávesnice (drátová i bezdrátová), přičemž jsou podporovány i tradiční klávesové zkratky. Úplnou novinkou je pak podpora myši, která je zde místo tradičního kurzoru ve tvaru kuličky, která má reprezentovat dotyk prstu. Ostatně i po najetí na akční tlačítka či ikonky se jím přizpůsobí.

Pro práci je zde předinstalován kancelářský balík iWork či střihací studio iMovie Velkou výhodou iPadOS je i vylepšená práce se soubory. Proto je zde i stejnojmenná aplikace, která umožní pracovat se složkami jednotlivých aplikací a umožní ukládat soubory i přímo do úložiště iPadu. Nechybí samozřejmě podpora flashdisků, nebo integrace iCloudu, přičemž jsem lze připojit i konkurenční řešení jako je Google Disk, OneDrive či DropBox. Dokonce skrze aplikaci Soubory můžete přistupovat i k datům na vašem domácím serveru.

Některé z předinstalovaných aplikací Co se týče nabídky aplikací, je najdete zde kompletní nabídku od Applu, kterou znáte z iPhonů, tedy až na výjimky. Například kalkulačku Apple ani po letech kritiky stále pro iPad nevytvořil, takže musíte stáhnout nějakou z AppStoru, kde budete stahovat i všechny aplikace třetích stran. Zde se dostávám k hlavnímu problému celého zařízení. Aplikací optimalizovaných pro iPad je již sice dost, ale stále se najdou takové, co pro obrazovku tabletu optimalizovány nebyly. Ty pak spustíte jedině na výšku a jelikož jde o širokoúhlou verzi z iPhonu, tak po okrajích počítejte s černými pruhy. Mezi největší hříšníky, co aplikace pro iPad stále neuzpůsobily přitom patří i velká jména jako třeba Instagram. Že tablet nahradí počítač? Objevili jsme hodně zajímavé vychytávky, ale ne, nenahradí Ovšem ani optimalizované aplikace pro iPad nejsou žádnou spásou. Stále totiž jde jen o mobilní aplikace, které už jsou už ze svého principu omezené. Je přitom jedno, že se nazývají stejně jako na počítači. Najdou se sice výjimky, ale těch je jako šafránu. Nejznámějším příkladem je například Photoshop, u kterého se Adobe zavázalo, že sem převede plnohodnotnou verzi z desktopu. Jednotlivé funkce však přibývají postupně půjde o dlouhodobý proces. Přestože má tedy iPad Pro obrovský výkon pokořující mnoho počítačů, paradoxně jej budete mít problém plnohodnotně využít.

Fotoaparát Dvě oči a lidar jako bonus. Fotoaparát většinou nebývá klíčovým prvkem tabletů a i minulé iPady ukázaly, že zde Apple spíše recykluje objektivy ze starších iPhonů. To se sice částečně událo i u iPadu Pro (2020), ovšem s několika pozitivními změnami. Jednak zde Apple poprvé v iPadu použil duální fotoaparát, ale úplnou premiéru si zde odbyl také LiDAR, který zřejmě v budoucnu uvidíme i v iPhonech. Sestavení fotoaparátu Apple iPad Pro (2020): Hlavní objektiv: 12 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisko 29 mm; video až 4K při 60 fps

12 Mpx, světelnost f/1.8, ohnisko 29 mm; video až 4K při 60 fps Ultraširoký objektiv: 10 Mpx, světelnost f/2,4, ohnisko 14 mm, zorný úhel 125°; video až 4K při 60 fps

10 Mpx, světelnost f/2,4, ohnisko 14 mm, zorný úhel 125°; video až 4K při 60 fps LiDAR Hlavní objektiv má zde rozlišení 12Mpx při cloně f/1.8, přičemž snímač je o něco menší a objektiv má proti novým iPhonům i delší ohnisko 29 mm. Ultraširoký objektiv je ale úplnou novinkou, jelikož má rozlišení 10Mpx při cloně f/2.4. Na návykově plynulé zoomování z vlajkových iPhonů tedy zapomeňte, rozdíl v rozlišení je při přepnutí objektivů patrný, alespoň si ale Apple znovu dal práci se stejnou kalibrací barev. Více však zamrzí absence optické stabilizace.

Ukázkové fotky Přestože nejsem příznivce focení tablety, tak jsem v rámci testu několik udělal několik snímků a vcelku mě překvapily. Za dobrého světla totiž iPad Pro fotí na poměry tabletů excelentně. Kvalitou si však nezadá ani s nadprůměrnými telefony. Fotky jsou ostré, detailní a velmi se mi líbilo i jejich živé barevné podání. Objektiv si také většinou slušně poradí s protisvětlem i velkým dynamickým rozsahem, kde pomůže zejména povedené HDR. V případě ultraširokého objektivu už je ale situace o něco horší, fotky jsou sice stále ostré, ale nižší rozlišení znamená i méně detailů a navíc má objektiv tendenci často přepalovat. Co se týče nočních fotek, s ultraširokým objektivem budete vzhledem k bídné kvalitě fotit opravdu jen ve velké nouzi. Bohužel i hlavní objektiv za dnešními top smartphony hodně zaostává. Fotky jsou hodně tmavé a je vidět, že tablet není schopný získat dostatek světla, což se projevuje i na větším množství šumu. O to více zamrzí absence nočního režimu, kde by mohl sílu ukázat výkonný procesor.

Srovnání obou objektivů Nyní ale k samotnému LiDARu. Jeho použití v tabletu vyvolalo poměrně velkou pozornost, jelikož je známý zejména ze samořiditelných aut. V praxi, ale jde jen o něco pokročilejší ToF kamerku, pro kterou budete těžce hledat využití. Tím nekritizuji samotný LiDAR, ten v praxi funguje na výbornou. Tím, že si pomocí okem neviditelných paprsků zmapuje celý okolní prostor přidává ve srovnání s optickým řešením v iPhonech o něco vyšší přesnost. Navíc zde odpadává nutnost neustálé kalibrace, kterou iPhony požadují po každém spuštění AR aplikací. Zde je vše bleskově rychlé, takže má tablet prostor zmapovaný prakticky v okamžiku spuštění aplikace.

Ukázka rozšířené reality za pomoci LiDARu Kde však Lidar využijete? V základu od Applu získáte pouze aplikaci pro měření v AR, případně si můžete v rozšířené realitě prohlédnout jiné jablečné produkty. Se zbytkem jste odkázáni na aplikace z AppStoru. V něm najdete výukové aplikace, můžete si váš obývák zaplnit virtuálním nábytkem z IKEA nebo si vyzkoušet MineCraft přímo na desce vašeho stolu. Pro vyzkoušení a chlubení před kamarády skvělé, ale za 3 týdny testování jsem nenašel nic, co bych dokázal běžně používat. Přínosy LiDARu jsou tedy vzhledem k nedostatku obsahu zatím velmi omezené.

Prostředí fotoaparátu a jeho nastavení V iPadu Pro najdete také 7Mpx čelní kamerku s clonou f/2.2, kterou jistě dobře znáte z nových iPhonů. Fotky jsou tedy dostatečně ostré, mají dostatek detailů a pro focení selfie poslouží na výbornou. Mnohem více ji však oceníte při videohovorech, kde by její kvalitě mohly počítače od Applu velmi závidět.

Ukázkové selfie Tablet umí samozřejmě i natáčet video, a to až ve 4K při 60fps, a to dokonce oběma hlavními objektivy, což znamená, že při všech rozlišeních je možné ve videu plynule oddalovat a přibližovat. Video kvalitou sice za iPhony trochu ztrácí a znát je i chybějící optická stabilizace, nicméně stydět se za jeho kvalitu rozhodně nebudete. Fotografie v plné kvalitě naleznete na úložišti Microsoft OneDrive.