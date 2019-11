RECENZE: Apple iPhone 11 – dvě čočky, pokračování ságy a spousta odhodlání

Design

Vzhled, který doprovází spousta otazníků. Než se pustím do úvah o vzhledu, je potřeba říct několik důležitých věcí: zpracovaní iPhonu je opět exkluzivní, pocit prémiovosti je stále přítomný a rozbalování produktu je i nadále událostí. Pokud jste fandové značky, je důležité vědět, že u těchto věcí, u těchto drobností, Apple nepolevil. Detaily jako použitý papír, plastické vyobrazení telefonu na krabičce, pečlivě smotaný nabíjecí kabel atd. Jsou to věci, které dělají Apple Applem, většina lidí si jich možná nevšimne, ale pokud dám za telefon takového peníze, chci se cítit rozmazlovaný. A tohle Apple pořád umí.



O designu se bude diskutovat asi hodně dlouho, naživo ale není telefon tak divoký. Lesklá záda jsou hezká a obzvláště testovaná červená skvěle odvádí pozornost.

Na druhé straně však zůstává otázka designu telefonu samotného. Rámečky kolem displeje jsou na dnešní poměry už docela široké, druhým dechem je třeba dodat, že se tím eliminuje nechtěný dotyk na kraji displeje. Velký výřez se už také nenosí, byť u Applu je to nutnost zejména kvůli technologii Face ID. S uvedením iPhonu X se stal otisk prstu překonaný, možná se v budoucnu objeví nový produkt se čtečkou otisků prstů, ale použije se stávající technologie Touch ID, na čtečku otisků prstů v displeji asi zapomeňte. Apple vsadil na odemykání obličejem a výřez je toho prozatím nedílnou součástí. Byť některé spekulace tvrdí, že by se v budoucnu mohla tato technologie uskrovnit co se prostoru týče a displej by mohl více vyniknout. Ale prozatím je situace takováto.



Čočky foťáků jsou asi tím nejdiskutovanějším prvkem na iPhonu 11. Fotky ale hodně klamou, ve reálu vystupuje celek nad úroveň zad jen nepatrně.

A pak jsou tu čočky foťáků, které jsou na samostatném „ostrůvku“ vyčnívajícím nad úroveň zad, ale všechno je to z jednoho kusu skla. A z tohoto ostrůvku ještě vyčnívají samotné čočky. Na fotce se to sice zdá divoké, ale v reálu netrčí čočky tolik. Osobně jsem si na tento designový prvek jednoduše zvykl, na druhou stranu je právě díky němu vzhled natolik unikátní, že si iPhone s jiným telefonem prostě nespletete. A když si uvědomíte, že naprostou většinu iPhonů budou nosit lidé v obalech… Spíš by se měla řešit voděodolnost IP68, která není standardních 1,5 m pod hladinou po dobu 30 minut, ale u iPhonu 11 jsou to rovné 2 metry.



Dát do balení 5W nabíječku je na pováženou. Myslím, že by většina uživatelů vyměnila sluchátka za 18W nabíječku, kterou dává Apple k modelu Pro.

Ve zbytku konstrukce je známo, že jde jen o evoluci iPhonu XR. Dole na vás čeká Lightning konektor a naopak na vás nečeká 3,5mm jack. Telefon má stereo reproduktory, šuplík jen na jednu SIM a tlačítka rozmístěná tam, kde jsou už celé generace. A toto zase musím ocenit, že Apple zbytečně nesahá uživatelům do zažitých věcí a umístění regulace hlasitosti a zapínacího tlačítka drží už od iPhonu 6. Trochu rozčarovaný jsem ale z obsahu balení: žádná přechodka z Lightningu na 3,5mm jack. Je tu jen kabel, sluchátka a <ironie> legendární 5W nabíječka </ironie>.