RECENZE: Apple iPhone 11 Pro – ve třech se to lépe táhne

Plusy Matné sklo je pěkné i praktické

Špičkový foťák ve dne i v noci

Ultraširoký objektiv

Konečně silná baterie + rychlonabíječka v balení

Posílená voděodolnost IP68 Minusy Face ID stále jen na výšku

Jen 64 GB vnitřní paměti u nejlevnější verze

Stále se drží Lightningu

Nepodporuje 5G

Občasné bugy v iOS 13 ? 9 /10 Hodnocení

redakce Už je to zažitá tradice. Podzim, září a Apple s novými iPhony. I letos jsou zase tři: iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max. Konečně se tedy vracíme k normální číslovce a končí dvouletý zmatek, jak to "X" v názvu správně vyslovit. Letos Apple ale pro změnu přidává u iPhonu přídomek Pro, což evokuje zaměření na pokročilejší uživatele. Podíváme se tedy, co je na tom pravdy, a jak si nejmenší iPhone 11 Pro vedl v naší recenzi. Apple iPhone 11 Pro za cenu od 30 tisíc korun nabízí špičkovou výbavu v čele s trojitým fotoaparátem schopným pořizovat vynikající snímky i video. Zaujme také fantastickým displejem doplněným o kvalitní stereo reproduktory a konečně došlo i na silnou baterii s rychlonabíječkou v balení. Celkově skvělý dojem však stále kazí výrazný výřez, absence reverzního bezdr. dobíjení a cizince zamrzí chybějcí podpora 5G sítí. Když už má telefon v názvu „Pro” ocenili bychom také USB-C konektor. Přesto ale nový iPhone 11 Pro udělal velký kus vpřed. Apple iPhone 11 Pro 64GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 144 × 71 × 8.1 mm, 188 g

displej: 5.8", dotykový OLED, 1 125 × 2 436, 463 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 096 MB, baterie: 3 046 mAh

procesor: Apple A13 Bionic (6× Monsoon + Mistral, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Apple iOS 13

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 71 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až Celou recenzi Apple iPhone 11 Pro si přečtěte na následujících listech.

Design Skvěle vypadá a hodně vydrží. Během testování jsem měl možnost si krátce osahat všechny barevné varianty iPhonu 11 Pro a překvapilo mě, jak skvěle vypadají proti renderům, které jsou prezentovány. Vesmírně šedá je konzervativní klasika, zlatá je letos více krémová a naživo mě hodně oslovila i půlnočně zelená, která je zajímavá tím, že pod každým světlem vypadá jinak. Někdy je do tmavě zelena, ale za horšího světla byste ji lehce zaměnili za vesmírně šedou. Osobně mi ale nejvíce padla do oka stříbrná varianta, kterou bych označil spíše za bílou. Právě tuto variantu jsme vybrali k recenzi.

Apple iPhone 11 Pro má letos znovu skleněná záda, ovšem díky matnému zpracování na nich neulpívají otisky prstů. Všimněte si také posunutého jablečného loga, které je jediné lesklé, ovšem pod určitým úhlem má tendenci splynout s bílým pozadím. Pokud se na iPhone 11 Pro podíváte z čelní strany, nepoznáte prakticky rozdíl od loňského modelu XS, ani předloňského iPhone X. Zkrátka displej přes většinu čelní plochy a v horní části velký výřez ukrývající jeden z dvojice stereo reproduktorů, selfie kamerku a spoustu senzorů pro skener obličeje Face ID.

Cely modul fotoaparátu z vyfrézovaného skla nenápadě vystupuje nad povrch, z něj pak ale ještě vystupují i samotné čočky. Naživo to však vypadá mnohem elegantněji, než na tiskových fotkách. Zadní strana je však úplně nová. Je totiž vyrobena z jednoho kusu matného skla, které jednak skvěle vypadá, ale navíc na něm neulpívají otisky prstů. Apple dokonce tvrdí, že jde o nejtvrdší sklo použité ve smartphonu, ale osobně bych to nepokoušel. Překvapivé je posunutí jablečného loga doprostřed zad telefonu a také vůbec poprvé úplné odstranění nápisu iPhone. Cílem je zde jednoznačně pokus o čistší design. Do příště tak Apple třeba odstraní i certifikační značky, které jsou letos tak nenápadné, že si jich na první pohled ani nevšimnete.

Rám je letos znovu vyrobený z nerezové oceli, která konstrukci dodává pevnost. Naopak nepřehlédnutelný je vyfrézovaný výstupek s trojicí fotoaparátů, rozmístěných do tvaru trojúhelníku. Každý je z boku chráněn kovovým prstencem, ovšem samotná sklíčka čoček nad něj stále trochu lehce vystupují, takže pozor na pokládání telefonu na nečistý povrch, aby se vám nepoškrábaly. Vedle nich je pak duální blesk a mikrofon. Škoda jen, že je celý modul fotoaparátu umístěn stále v rohu telefonu, což znamená, že se přístroj při položení na stůl dost kýve. Problém však lze elegantně vyřešit pořízením ochranného krytu.

Překvapivě letos Apple znovu zůstal u Lightning konektoru. Rám telefonu je znovu vyroben z nerezové oceli. Telefon díky němu působí prémiovým dojmem, ale díky větší šířce těla a větší váze 188 gramů také masivněji. Ostatně telefon něco vydrží, je totiž certifikován posílenou normou IP68 pro voděodolnost až do hloubky 4 metrů po dobu 30 minut, což je více než nabízí většina dnešních smartphonů. Apple se navíc chlubí, že kromě vody iPhonu 11 Pro nevadí ani čaj, soda, káva a další sladké nápoje. Záruka se na to však nevztahuje, takže s potápěním buďte raději opatrní.

Telefon letos nepatrně přibral na šířce i na váze kvůli o 15% silnější baterii. Na pravém boku telefon hledejte tradičně zapínací tlačítko a slot pro jednu nanoSIM. Stejně jako v minulosti iPhone nemá dva fyzické sloty, ale kdo vyžaduje funkci Dual SIM, může využít integrované eSIM v čipu telefonu. Stačí o ni jen zažádat u svého mobilního operátora (pokud ji podporuje). Levý bok telefonu pak nabídne tlačítka pro regulaci hlasitosti a šikovný přepínač tichého/hlasitého režimu.

iPhone 11 Pro výjimečně přichází s černou krabičkou, ve které najdete kromě telefonu také Lightning sluchátka EarPods a 18W rychlou nabíječku a kabel s koncovkami Lightning-USB-C. Horní strana zůstala prázdná a na té spodní již tradičně najdeme hlavní mikrofon, repráček a kupodivu stále Lightning konektor. Ten je zde asi největším zklamáním, tím spíš vzhledem k označení Pro. U produktů této řady totiž Apple běžně nabízí konektor USB-C, ať už je o MacBooky či iPady. Škoda. Konzervativní uživatele pak může u iPhonu 11 Pro zamrzet také absence dnes již běžně opomíjeného 3,5mm konektoru.

Displej Suprově věrná Retina s HDR, ale i výřezem. Nový iPhone 11 Pro přichází letos znovu s 5,8” OLED displejem o rozlišení 2 436 × 1 125 pixelů a podporou HDR10. Apple jej však letos nazývá zběsilým názvem Super Retina XDR, čímž odkazuje na vlastnosti z XDR monitoru k Macu Pro. Vylepšen byl totiž maximální jas na špičkových 800 nitů, což zaručuje vynikající čitelnost na slunci. V případě HDR obsahu však iPhone dokáže z displeje vymáčknout až neuvěřitelných 1 200 nitů, díky čemuž se pak může chlubit naprosto vynikajícím kontrastem 2 000 000 : 1.

Použitý OLED panel svým jasem, kontrastem i podáním barev patří mezi špičku na trhu, jen škoda, že je v něm stále tak výrazný výřez kvůli Face ID. Abych tyto novinky u displeje vyzkoušel, přehrál jsem na telefonu seriál Daredevil od Netflixu, který je v HDR přímo natočený. Popravdě musím uznat, že zejména u nočních scén s městským osvětlením, kde bílé body vyloženě pálili do očí a temné části byly naopak díky zhasnutým OLED pixelům perfektně černé, vypadal kontrast naprosto úchvatně. Rozdíl v obraze tak v tomto případě uvidí naprosto každý, ale na druhou stranu je otázkou, kolik uživatelů tuto funkci skutečně využije. Osobně bych byl mnohem radši, kdyby označení „Pro” u iPhonu místo vyššího kontrastu znamenalo například vyšší obnovovací frekvenci displeje. Vystačit si tedy budete muset znovu „jen” s 60Hz. Přitom nejde o to, že by to Apple neuměl, u iPadu se vyššími frekvencimi displeje chlubí už dlouho.

Nastavení displeje nabízí změnu teploty barev, jasu, ale i automatického vyvážení bílé. Naopak ale musím pochválit přirozeně živé barvy, kdy je vidět, že si Apple hodně zakládá na věrném barevném podání. Navíc se hodí i podpora True Tone, která upraví vyvážení bílé podle okolního prostředí. V noci zas oceníte opravdu nízký jas, filtr modrého světla a letos nově i podporu temného režimu, který v podání iOS 13 spolu s OLED panelem budete velmi rádi používat. Čeho jsem se dost obával, bylo odstranění 3D Touch tedy gesta závislá na intenzitě stisku displeje. Tentokrát to iPhone 11 Pro to nyní řeší mnohem jednodušeji na základě delšího podržení prstu na displeji, což pojmenoval Haptic Touch. Z klidem mohu říci, že se bát nemusíte, první den, dva si sice na jiný způsob aktivace budete zvykat, ale ve výsledku o nic nepřijdete.

Hardware Extrémní výbava, ale bez 5G. Srdcem iPhonu 11 Pro je nový procesor Apple A13 Bionic, který výkonem předčí i většinu špičkové konkurence u Androidu. Výkonu máte tedy dostatek pro hraní těch nejnáročnějších her, editaci 4K videa a libovolné náročné úlohy. Samozřejmostí je špičková grafika a letos i značně posílený NPU čip Neural Engine s osmi jádry pro vyspělejší strojové učení. Operační paměť byla překvapivě zachována na 4 GB RAM, ovšem v praxi to nepoznáte. Systém iOS s pamětí totiž špičkově hospodaří, takže zvládá bleskové přepínání i mezi spoustou spuštěných aplikací. Vzhledem k ceně ovšem trochu nechápu zachování základní varianty se 64GB vnitřní pamětí, přičemž po prvním spuštění má uživatel k dispozici cca o 10 GB méně. Vzhledem ke konkurenci, která podobnou kapacitu nabízí i ve střední třídě jde docela o ostudu, na druhou stranu záleží na konkrétním uživateli. Pokud nepotřebujete offline ukládat stovky fotografií, velké množství videí ve 4K rozlišení nebo desítky náročných her, i s nejmenší variantou si pravděpodobně vystačíte. V opačném případě však doporučím připlatit za verzi se 256 nebo 512 GB. Výkon - AnTuTu 7.2.3 Celkové skóre: 454 861 bodů CPU: 149 707 bodů GPU: 218 114 bodů UX: 76 473 bodů MEM: 10 567 bodů

Po stránce konektivity počítejte s plnou podporou LTE s teoretickou rychlostí až 1 Gbit/s, Bluetooth 5.0 a potěšující je také podpora dvoupásmové Wi-Fi 6 (802.11ax) s technologií 2×2 MIMO. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay a radost udělá také podpora Dual SIM díky integrované eSIM. Novinkou je podpora sítí UWB ke zjištění lokace jiných zařízení v prostoru. To telefon zatím využívá jen k chytřejšímu sdílení souborů, ale v budoucnu se schopnosti jistě rozšíří. Na některých trzích bude ale iPhone 11 Pro výrazně zaostávat kvůli absenci podpory 5G sítí, které už konkurence nabízí. V České republice nás však tento nedostatek ještě minimálně rok trápit nemusí. Dostupnou konektivitu pak uzavírá Lightning konektor pro připojení nabíječky či sluchátek. Chybějící 3,5mm jack už zde asi nikoho nepřekvapí.

Rozložení senzorů pro Face ID. (obr.: Apple) Stejně jako všechny iPhony od modelu X i „jedenáctka” nabízí k ověřování a přihlašování skenování obličeje Face ID. To funguje rychle a spolehlivě i za naprosté tmy, na slíbená vylepšení však zapomeňte. Apple mluví o 30% zrychlení, ovšem v praxi jsem žádný takový skok nezaznamenal. Bohužel změny nevidím ani v pozorovacích úhlech, iPhone totiž musíte stále namířit přímo na obličej. Na představu, že odemknete iPhone položený před vámi na stole zapomeňte. Ještě více zamrzí, že odemykání skrze Face ID funguje jen v režimu na výšku nutnost mít telefon na výšku. Nejpříjemnější změnou iPhonu 11 Pro je posílená baterie, která řečí Applu vydrží až o 4 hodiny více, než loňský model. Důvodem je akumulátor s kapacitou 3 046 mAh, což je cca 15% nárůst proti předchozí generaci. V praxi to znamená výdrž 1,5 dne při náročném používání. Pokud ale dáte telefonu trochu odpočinout, zvládne bez problému i dva dny, a to se zapnutými daty i aktivním Dual SIM. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 10 hodin 39 minut

10 hodin 39 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 16 hodin 23 minut

​ 16 hodin 23 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 1 hodina 35 minut Největší radost mi však udělala přítomnost rychlé 18W nabíječky v balení, což znamená, nabití do plného stavu zhruba za hodinu a půl. S pomalou nabíječkou to loni trvalo i se slabší baterií 2× déle. Apple iPhone 11 Pro se však stále nabíjí skrze Lightning, což je vzhledem k označení „Pro” trocho škoda. Poprvé však použil moderní USB-C alespoň na druhé straně nabíjecího kabelu, takže už jej konečně připojíte k novým MacBookům bez nutnosti dokupovat kabel. Samozřejmostí je podpora bezdrátového nabíjení Qi, i když zde si vzhledem k softwarově omezenému nabíjecímu výkonu na 7,5W proti kabelu výrazně pohoršíte. Trochu překvapivě však stále chybí možnost reverzního bezdrátového nabíjení pro dobití jiných zařízení. Důkladná rozborka iPhonu od iFixit však naznačuje, že Apple tuto funkci může v budoucnu dodat softwarově, jelikož hardware pro to připravený je. IPhony vždycky po stránce zvukového projevu patřili ke špičce na trhu a iPhone 11 Pro to znovu potvrzuje. Znovu nabídne dvojici stereo reproduktorů, které přináší čistý zvuk s vysokou maximální hlasitostí. Projev je pěkně živý, nepostrádá basy, ani vyrovnané výšky a středy. Poslech hudby zde tedy bude jedna radost. Nově však přidává technologii Dolby Atmos, která reproduktorům dodává silný prostorový efekt, což jsem si při testování oblíbil jak při sledování film, tak u her. Pokud raději posloucháte přes sluchátka, udělá vám radost možnost využít iPhone 11 Pro jako zvukový zdroj pro dvoje bezdrátová sluchátka zároveň. Sdílení však funguje pouze u sluchátek AirPods či Beats. Stále také platí, že se Apple striktně drží kodeku AAC, čemuž musíte přizpůsobit vhodný výběr bezdrátových sluchátek, pokud chcete získat maximální kvalitu. V případě drátových sluchátek je to jedno, jen musíte sáhnout po takových, která se připojují skrze Lightning (například EarPody uvnitř balení) nebo si dodatečně zakoupit redukci na 3,5mm jack.

Software V temném podání a s občasnými bugy. IPhone 11 Pro přišel na trh s předinstalovaným operačním systémem iOS 13, respektive iOS 13.1, který vyšel již 4 dny po oficiálním startu prodeje. Vzhledem k tomu, že je stejný systém dostupný pro všechny iPhony od modelu 6S, Zmíním jen základní novinky. Systém má být proti předchozí generaci lépe optimalizovaný, ale především nabídne tmavý režim, který u OLED displeje iPhonu 11 Pro vypadá úchvatně a navíc může i trochu ušetřit baterii.

Systém iOS 13 se liší především podporou tmavého režimu. Předinstalované aplikace zůstaly ve stejné počtu, přičemž stále platí, že většinu z nich můžete v případě potřeby odinstalovat. Spousta z nich však byla výrazně přepracována jako například Fotogalerie s možností pokročilejší editace fotek a videí, Mapy s vylepšenou grafikou a možností 360° zobrazení z ulice, vylepšení aplikace fotoaparátu o nové fotící režimy. Telefon dostal také úplně novou aplikaci Připomínky s podrobnějším rozdělením, sdílením i funkcemi. Myslelo se však také na lepší zabezpečení, čemuž dopomáhá například nové přihlašování do aplikací skrze Sign with Apple, které funguje na jedno kliknutí. Navíc k přihlášení může využít vygenerované údaje včetně dočasné e-mailové adresy, takže vás pak vývojáři nebudou zbytečně otravovat, pokud jim to nepovolíte. Potěší také propracovanější nastavení sdílení polohy.

Předinstalované aplikace Hráče pak potěší možnost k iPhonu připojit herní ovladač od PlayStation 4 či Xbox One S, což se bude hodit například k nové herní službě Apple Arcade, kde získáte za předplatné neomezený přístup k desítkám herních titulů. Koupí iPhonu 11 Pro navíc od Applu získáte i roční předplatné streamovací služby Apple TV+ zdarma. Co mi však na testovaných verzích iOS 13 - iOS 13.1.1 během testování vadilo byly občasné bugy a pády aplikací, ale to se snad časem spraví. S každým z updatů se totiž situace vždy o něco zlepšila.