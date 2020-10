RECENZE: Apple iPhone 12 – rozumná volba pro budoucnost

Plusy Vynikající OLED displej

Podpora 5G sítí

Extrémní výkon

Líbivý, staronový design

Video v HDR Dolby Vision Minusy Letos vyšší cena

Pouze 64 GB v základu

Otravný výřez v displeji

Jen 60Hz frekvence displeje

Absence sluchátek i nabíječky ? 9 /10 Hodnocení

redakce Apple se letos s iPhonem 12 vrátil k tradičnímu hranatému designu a opravil i největší nedostatky předchozích modelů, což se ale odrazilo i ve vyšší cenovce. Evidentně ale s modelem myslel hodně dopředu a díky naddimenzovanému výkonu a podpoře 5G či UWB jeho skutečný potenciál a výhody plně oceníte hlavně v budoucnu. Testujeme iPhone 12 a 12 Pro. Letos ušetříte, levnější verze je rozumný kompromis Apple iPhone 12 se letos cenou 25 000 Kč, ale i hardwarovou výbavou více přiblížil vyššímu Pro modelu a pro mnohé bude právě tento model tou atraktivnější volbou. Ostatně má pořádný výkon, podporuje 5G a konečně má i OLED displej. Za zapůjčení Apple iPhone 12 děkujeme obchodu Alza.cz. Apple iPhone 12 64GB katalog |preview rozměry a hmotnost: 147 × 72 × 7,4 mm, 162 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 170 × 2 532, 457 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 2 815 mAh

procesor: Apple A14 Bionic (6× Firestorm, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Apple iOS 14

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

Design Chytrý návrat ke kořenům. Apple se s iPhone 12 po mnoha letech navrací k hranatému designu s plochými boky, což může zahrát na nostalgickou notu hlavně majitelům starších iPhonů řad 4 a 5. Pravdou je, že spolu s matným hliníkovým tělem a lesklými skleněnými zády to telefonu ohromně sluší. Díky novému designu a použití OLED displeje proti předchůdcům (iPhonu 11 a XR) významně ztenčil rámečky a celkově se zmenšil a zeštíhlel.

Apple iPhone 12 se letos vrátil k hranatému designu s plochými boky, čímž pěkně vypadá a zároveň hraje uživatelům starších modelů na nostalgickou notu. Skleněná záda navíc pěkně přilnou do dlaně a díky zařízlým hranám je v ruce překvapivě pohodlný. Velkým překvapením je i váha pouhých 162 gramů, díky kterým je pocitově mnohem lehčí a příjemnější na držení než předchůdci, ale i aktuální model 12 Pro. Na precizní kvalitě zpracování a odolnosti se přitom nic nezměnilo. Naopak by měl být odolnější na pády a zachována byla i voděodolnost IP68, nově však až do hloubky 6 metrů na 30 minut.

Díky plochým bokům telefon umí sám stát na stole. Když jej však položíte na záda, kvůli výstupku fotoaparátu se ale bohužel stále kýve. Rámečky na čelní straně se sice výrazně ztenčily, ovšem zachován byl obrovský výřez v displeji, který ve srovnání s konkurencí bije do očí a je škoda, že jej Apple stále nedokázal zmenšit. Nicméně jej částečně obhajuje osazení komplexní soustavou senzorů pro spolehlivé Face ID, stereo repráček, selfie kamerka, čidlo jasu a proximity senzor.

Hrany telefonu jsou pěkně zabroušené, takže vás do ruky řezat nebudou. Co vás ale může zabolet je chybějící nabíječka i sluchátka v balení. Na zádech kromě výrazného jablečného loga najdeme hlavně vystouplý modul duálního fotoaparátu, který obsahuje i blesk a mikrofon. Výstupek je znovu skleněný, vzniklý frézováním. Bohužel se kvůli němu iPhone na stole výrazně kýve, což je při psaní nepraktické. Ač to není vidět, tak v zádech je nově umístěný i magnetický disk MagSafe pro bezdrátové dobíjení a přichycení magnetického příslušenství.



Testovaná zelená varianta vypadá naživo nádherně, v nabídce jsou ale i další líbivé varianty. Na bocích se toho moc nezměnilo. Na pravé straně stále najdeme zapínací tlačítko. Levý bok opět nabízí tlačítka regulace hlasitosti, přepínač tichého/hlasitého režimu a nově se sem přesunul slot pro nanoSIM kartu. Na spodní straně najdeme mikrofon, reproduktor a opět Lightning konektor. Horní strana zůstala tradičně prázdná.

Displej Konečně bez významných kompromisů. Jednou z největších proměn prošel u iPhonu 12 displej. Apple si vzal zřejmě k srdci kritiku z minulých modelů a přestože zachoval úhlopříčku 6,1“, konečně sáhl po OLED panelu s vyšším rozlišením 2 532 × 1 170 pixelů. Apple displej označuje jako Super Retina XDR, což značí podporu HDR a vynikající kontrast. Vyšší obnovovací frekvence, kterou vídáme u konkurence bohužel stále chybí, ale nad tím u základního modelu přivřeme oko. Jinak je totiž displej skvělý.

Barevné podání telefonu je skvělé, ovšem nemáte moc podrobné možnosti nastavení displeje. Dokonce i aktivace automatického jasu je schovaná mimo nastavení v sekci zpřístupnění. V redakci se nám líbila hlavně vynikající věrnost barev. Telefon pokrývá gamut DCI-P3, což ocení zejména fotografové. Věrné barevné podání potvrdilo i naše měření optickou sondou. Kromě toho samozřejmě nechybí podpora TrueTone, filtru modrého světla nebo gest Haptic Touch. Tím, že se jedná o OLED panel, dává konečně smysl i tmavý režim telefonu. Skvělé jsou i hodnoty jasu. Apple uvádí maximální jas 625 nitů, což potvrzují i naše měření sondou. Ač po této stránce trochu zaostává za modelem Pro, stále nabízí vynikající čitelnost na přímém slunci. Vzhledem k tomu, že stejně jako Pro model dokáže i dvanáctka u HDR obsahu krátkodobě vytáhnout jas až na 1200 nitů, tipujeme, že omezení běžného jasu je jen umělé kvůli odlišení modelů. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/620 cd/m 2

2/620 cd/m gamma: 2,22

2,22 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,42/3,46 Také měření optickou sondou potvrdilo vynikající kvalitu použitého OLED panelu. Naměřené hodnoty jasu, gamma i barevné odchylky patří k tomu nejlepšímu na trhu. Novinkou je u iPhonu 12 také krycí sklo zvané Ceramic Shield vzniklé příměsí nanokeramických krystalů. Údajně jde o nejodolnější sklo použité ve smartphonu a Apple slibuje až 4× vyšší odolnost vůči pádům. Chlubí se také vyšší odolností na poškrábání, což se nám při recenzi zrovna nepotvrdilo. Již po pár dnech běžného používání jsou na displeji patrné drobné vlasové škrábance. Investice do ochranného sklíčka tak možná nebude na škodu.

Hardware Připravený na budoucnost. Apple iPhone 12 dostal do vínku procesor Apple A14 Bionic - první 5nm procesor mezi smartphony. Nabízí šest jader taktovaných až na 3 GHz a v redakčním srovnání s loňským čipem zaznamenal posun ve výkonu cca o 15-20%. Přitom je ale mnohem úspornější. Po ruce má také 4 GB operační paměti, takže se vám odmění rychlým načítáním i bleskovými reakcemi. Testy benchmarků: Antutu 8.3.4 Celkové skóre: 564 563 bodů CPU: 145 502 bodů GPU: 242 606 bodů MEM: 85 396 bodů UX: 91 059 bodů

GeekBench 5 Single-Core: 1 591 bodů

1 591 bodů Multi-Core: 3 918 bodů Testovaná základní varianta nabízí 64 GB vnitřní paměti, přičemž dostupných je na začátku cca 51 GB. Kdo potřebuje víc, musí se spolehnout na iCloud a jiná úložiště nebo si připlatit několik tisíc za 128GB nebo 256GB verzi. Pokud ale ve velkém nenatáčíte či nefotíte a nepotřebujete všechno uchovávat offline, měla by vám i základní varianta určitě stačit. Telefon si ale připsal ještě další prvenství, tentokrát jen mezi iPhony. Tou je podpora 5G sítí (Sub6G). Bohužel ale jen v režimu Single SIM, což znevýhodňuje použití eSIM. K sítím 5G ale iPhone přistupuje trošičku jiným způsobem vzhledem k jeho vyšší energetické náročnosti. Na výběr vám dá mezi vynuceným 5G (se sníženou výdrží baterie) a nebo režimem tzv. automatického 5G, kdy ve skutečnosti používá LTE a do 5G přepne jen ve chvíli, kdy LTE na vaše požadavky nebude stačit.

Mám štěstí a již bydlím v 5G sítí pokryté části Brna. V praxi, ale vyšší rychlost 5G zatím nepociťuji a zanedbatelný je i rozdíl v testu rychlosti. Je to dáno tím, že aktuální české 5G sítě využívají tzv. NSA (Non-Standalone) řešení postavené na základu s LTE. Nalijme si čistého vína. V době psaní recenze je v ČR minimální pokrytí 5G sítěmi, a přestože osobně mám to štěstí žít v již pokryté oblasti, rozdíl v rychlosti proti LTE je kvůli jeho technickému řešení prakticky zanedbatelný. To ovšem platí teď, než operátoři pokryjí zbytek ČR a přejdou na 5G se standalone řešením, kde bude posun určitě významnější. Apple tak vzhledem k dlouhé životnosti iPhonů sází právě na to, že podpora 5G bude v iPhonu 12 hlavně příslibem do budoucna a za rok nebo dva tuto funkci velmi oceníte. Konektivita iPhonu, ale nekončí jen u 5G. Nechybí samozřejmě LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 či NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay. Stejně jako loni nechybí ani podpora sítí UWB pro lokalizaci v prostoru, která má zatím jen velmi omezené využití pro snadnější sdílení skrze AirDrop. Jde ovšem také o jednu z technologií, která na skutečné využití bude ještě minimálně několik měsíců čekat.

Apple pro 5G sítě připravil samostatné režimy Trochu negativní zprávou je cca o 10% nižší kapacita baterie, než loni v iPhonu 11. Apple však skvělou optimalizací sytému a úspornějším čipem dokázal to, že použitý 2 815 mAh akumulátor nabízí prakticky stejnou výdrž jako loni, v našem simulovaném testu přehrávání videa jej dokonce nepatrně překonal. Bavíme-li se tedy o používání v LTE síti. S aktivním 5G počítejte s výdrží o chlup nižší. V každém případě ale bez problému zvládne jeden celý den běžného používání. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 11 hodin 55 minut

11 hodin 55 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 12 hodin 25 minut Letos je však mnohem kontroverznější hlavně samotné dobíjení telefonu. Apple totiž jako symbol ekologie k telefonu nepřibaluje žádnou nabíječku, pouze kabel USB-C/Lightning. Rychlost dobíjení jsem tedy tentokrát netestoval, protože bude záležet na tom, jaký adaptér použijete. Dobíjet lze iPhone samozřejmě i bezdrátově. Použít můžete přitom jakoukoliv Qi nabíječku, jen počítejte s omezením nabíjecího výkonu na 7,5 Wattu. Mnohem zajímavější však bude letošní novinka zvaná MagSafe, která díky magnetickému disku integrovaného do zad přináší nový ekosystém příslušenství, které se přesně přichytí na záda telefonu. Nejzajímavější je právě bezdrátová MagSafe nabíječka, která takto nabízí až 15W dobíjení. Připnout však lze skrz stejný konektor i pěněženku či jiné příslušenství.

Magnetický konektor MagSafe nabídne nový ekosystém příslušenství i rychlejší dobíjení. Stejně jako v minulosti i iPhone 12 nabídne stereo reproduktory s vynikajícím zvukem. Ten má poměrně vysokou hlasitost, ale hlavně čistý zvuk i při vyšší hlasitosti. Meziroční posun v kvalitě jsem nezaznamenal, nicméně stále platí, že se vám bude líbit jeho živý projev s hudebními ambicemi, který si dobře poradí s různými hudebními styly včetně mluveného slova.

Software Přivítejte widgety. Operačním systémem iPhonu 12 je samozřejmě iOS, konkrétně iOS 14.1, se kterým jej dostanete již v balení. Apple je však známý vynikající softwarovou podporou, takže počítejte s častými aktualizacemi, které lze navíc provést i automaticky přes noc, aniž by byla vyžadována vaše interakce. Odměnou za to vám budou pravidelné bezpečnostní záplaty.

Apple iOS 14.1 letos do systému přinesl widgety ale i centrální nabídku aplikací Samotný systém netřeba nijak podrobně představovat. Ve stejné verzi ho totiž mají všichni majitelé iPhonů od modelu 6S či SE 1. generace. Jedinou odlišností u iPhonu 12 je, že zpřístupňuje nastavení pro 5G, FaceTime videohovory v 1080p a originální tapety. Přesto připomenu, že iOS 14 poprvé do iPhonu přináší plnohodnotné widgety, které si můžete připnout kamkoliv na plochu a také centrální nabídku aplikací. Ta obzvláště se bude hodit vzhledem k množství předinstalovaných aplikací, které už nebudou muset zabírat místo na plochách. Zkušenosti s iOS 14: Tohle je 14 nejlepších funkcí, které jsme objevili Vylepšeny byly také zprávy iMessage o skupinové konverzace s možností přišpendlení. Pohodlná je také možnost pouštění videa obraz v obrazu, vylepšené Mapy, Safari a novinkou jsou i AppClips – klipy aplikací, které zaberou zlomek velikosti celé aplikace. Více jsme o detailech systému psali v samostatném článku.

Fotoaparát Lepší optika a nová softwarová kouzla. Apple iPhone 12 získal stejně jako loni duální fotoaparát. Kromě hlavní kamerky je tu znovu i ta ultra širokoúhlá, přičemž obě nabízí stejné rozlišení 12 Mpx. Fotky jsou opět velmi věrné a znovu excelují vynikající ostrostí a velkým množstvím detailů. Apple tak znovu ukazuje, že vše nestojí jen na velkém množství megapixelů se kterými to zkouší konkurence. Sestavení foťáku Apple iPhone 12: Širokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/1.6, ohnisko 26 mm, OIS, autofokus

12 Mpx, clona f/1.6, ohnisko 26 mm, OIS, autofokus Ultra širokoúhlý objektiv: 12 Mpx, clona f/2.4, ohnisko 13 mm, 120° úhel záběru, fixed focus

12 Mpx, clona f/2.4, ohnisko 13 mm, 120° úhel záběru, fixed focus Funkce: Smart HDR 3, Noční režim, Portrétní režim, Deep Fusion, 4K video při 60 FPS (30 FPS v HDR Dolby Vision), zvukový zoom, stereo nahrávání, noční časosběr, Slow-mo videa v 1080p při 120fps

Smart HDR 3, Noční režim, Portrétní režim, Deep Fusion, 4K video při 60 FPS (30 FPS v HDR Dolby Vision), zvukový zoom, stereo nahrávání, noční časosběr, Slow-mo videa v 1080p při 120fps Selfie kamerka: 12 Mpx, clona f/2.2, Smart HDR 3, noční režim, Deep fusion pro selfie, video 4K video při 60 fps, selfie video v HDR Dolby Vision 4K a 30 fps Letos se ovšem u hlavní kamerky výrazně zlepšila hodnota clony. Díky tomu telefon dokáže zachytit mnohem víc světla a informací se kterými pak dokáže v rámci postprocesingu a strojového učení dosáhnout zase o chlup lepších výkonů, než loni. Typickým příkladem jsou hlavně fotky s velkým dynamickým rozsahem a v protisvětle, kdy s novým Smart HDR 3 dokáže fotit skvělé snímky bez významných přepalů prakticky i přímo proti slunci. ​

Ukázky z hlavního fotoaparátu Vylepšená fotosoustava s optickou stabilizací pomohla i u nočních fotografií, obzvláště při aktivním nočním režimu. Kdy telefon dokáže pobrat více světla a zachytí mnohem více detailů, dokonce s ním zachytíte i hvězdy na obloze. Noční fotky jsou navíc mnohem více přirozenější než z Pixelu a jiných telefonů, které se pokouší nočním režimem předělat noc v den.

Srovnání hlavního a ultraširokého fotoaparátu V nočním režimu iPhonu si znovu můžete vybrat automatický noční režim nebo si expoziční čas doupravit ručně, čímž lze kvalitu snímku ještě vylepšit. Maximum je 30 sekund, ovšem tolik se vám zpřístupní jen za opravdu velké tmy. Většinou je maximální limit 10 sekund. Dobré je, že delší expoziční časy se už dají fotit i z ruky, jelikož vám displej ukáže vodící linky, abyste věděli, jak telefon držet rovně. Případný třes rukou přitom velmi účině odfiltruje.

Noční snímky (s aktivním nočním režimem) Noční režim je letos poprvé dostupný také pro ultra širokoúhlý objektiv, což se jistě hodí. Vzhledem k horší hodnotě clony je však kvalita detailů i množství šumu o něco horší. Stále jde však o posun vpřed. Kromě softwarových vychytávek jde však pravděpodobně o stejný ultraširokoúhlý snímač jako u iPhonu 11, což dokládá i stále chybějící autofokus.



Srovnání vypnutého a zapnutého nočního režimu u obou objektivů Stejná 12Mpx kamerka s clonou f/2.2 zůstala i na čelní straně. I tu však Apple vybavil novými softwarovými vychytávkami, které její kvalitu znatelně vylepšili. Vzhledem k automatickému ostření na obličej však ani Smart HDR 3 vždycky nestačí a občas musíte počítat s přepálenou oblohou za vámi. Velkou radost však udělá podpora nočního režimu pro selfie.

Ukázka portrétního režimu hlavního fotoaparátu Kde však iPhone 12 přímo exceluje je video. Telefon sice na rozdíl od konkurence stále nepodporuje 8K, nicméně zvládá až 4K při 60 fps a nutno dodat, že kvalitou videa, detaily, jeho plynulostí a hlavně fantastickou stabilizací uniká konkurenci o parník.

Ukázková selfie Tím, že si Apple vyhrál s kalibrací barev, lze při videu plynule posuvníkem přibližovat a oddalovat scénu bez významně změny kvality, a to i v noci. Jen pozor na to, že to funguje maximálně při 4K (30fps), při 60 fps je tato funkce kvůli 4GB RAM stejně jako u loňských modelů zablokována. Nabízí jí až iPhone 12 Pro. V noci bohužel kvalitu videí, (ale i fotek) trochu kazí velké množství odrazů v objektivu z okolních světel, které v obrazu tvoří světelné tečky. To je samozřejmě běžný jev, ale u iPhonu 12 je patrný více, než jsem kdy zaznamenal u jiných telefonů. FOTOSOUBOJ: Jak si vedou iPhony 12 a 12 Pro proti loňskému modelu? Novinkou je možnost natáčet v 10bitovém HDR Dolby Vision. I to je však kvůli nižší operační paměti u iPhonu 12 omezeno maximálně na 4K při 30 fps. To ale vůbec nevadí, jelikož i tak video vypadá úchvatně. Bohužel ale pro spoustu lidí takové zůstane jen na displeji iPhonu. Pro přesné zobrazení jinde totiž potřebujete i zobrazovací hardware s podporou Dolby Vision. Možná právě integrace v iPhonech ale pomůže jejímu většímu rozšíření. Ukázkové video (4K, 30 FPS): Fotografie v plné kvalitě najdete na úložišti OneDrive.