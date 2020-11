RECENZE: Apple iPhone 12 Pro – být skvělý někdy nestačí

Design Starý známý a přitom úplně nový. Apple se s iPhone 12 Pro po mnoha letech navrací k hranatému designu s plochými boky, což může zahrát na nostalgickou notu hlavně majitelům starších iPhonů. Na ten loňský ale odkazuje použitými materiály - matnými skleněnými zády a boky z lesklé chirurgické oceli. Na první pohled působí velmi elegantně, ovšem jen do chvíle, než jej vezmete do ruky. Lesklé boky se totiž rychle špiní a mastné otisky na nich bijí do očí. Na druhou stranu ocel dodává iPhonu dostatečnou pevnost a odolnost.

Přestože Apple iPhone 12 Pro letos výrazně zvětšil displej, celkově rozměry povyrostly jen nepatrně. Telefon meziročně o trošku povyrostl, což je dáno použitím většího displeje. Nicméně díky tenčím rámečkům jde o zvětšení jen o jednotky milimetrů a na tloušťku telefon naopak zhubl, takže se pohodlně drží v ruce, a to i navzdory hranatým okrajům, které Apple příkladně zahladil. Celkové zpracování je tak precizní a zachována byla i voděodolnost IP68 do hloubky až 6 metrů po dobu 30 minut.

Apple se po letech stejně jako u základního modelu vrátil k plochým bočnicím, které telefonu nesmírně sluší. Počítejte však s tím, že lesklé boky budete často leštit. Rámečky na čelní straně se sice výrazně ztenčily, ovšem zachován byl obrovský výřez v displeji, který ve srovnání s konkurencí bije do očí a je škoda, že jej Apple stále nedokázal zmenšit. Nicméně jej částečně obhajuje osazení komplexní soustavou senzorů pro spolehlivé Face ID, stereo repráček, selfie kamerka a čidlo jasu a proximity senzor.

Letos z těla telefonu opět vystupuje sklený modul fotoaparát, který byl rozšířen o LiDAR. Co naopak letos zmizelo je nabíječka a sluchátka z balení. Na zádech kromě výrazného jablečného loga najdeme hlavně vystouplý modul trojitého fotoaparátu, který obsahuje blesk, mikrofon a nově i LiDAR. Výstupek je znovu skleněný, vzniklý frézováním. Bohužel se kvůli němu iPhone na stole výrazně kýve, což je při psaní nepraktické. Ač to není vidět, tak v zádech je nově umístěný i magnetický disk MagSafe pro bezdrátové dobíjení a přichycení magnetického příslušenství.



Apple iPhone 12 Pro letos získal nové barevné varianty. Nový odstín zlaté je ale letos bledší a tolik nás neoslovil, nicméně věřím, že mnohým se líbit bude. Na bocích se toho moc nezměnilo. Na pravé straně stále najdeme zapínací tlačítko. Levý bok opět nabízí tlačítka regulace hlasitosti, přepínač tichého/hlasitého režimu a nově se sem přesunul slot pro nanoSIM kartu. Na spodní straně najdeme mikrofon, reproduktor a opět Lightning konektor. Horní strana zůstala tradičně prázdná.

Displej Excelentní, ale jen se záladní frekvencí. Apple iPhone 12 Pro dostal letos větší displej. Stejně jako u základního modelu zde totiž najdeme 6,1" OLED panel s rozlišením 2 532 × 1 170 pixelů. Apple jej opět označuje jako Super Retina XDR, což má značit vynikající kontrast a tím pádem i podporu HDR. Hodně však zamrzí, že se displej stále drží základní obnovovací frekvence 60Hz, což je u samozvaného telefonu pro profíky velká škoda. A zde telefon za konkurencí významně zaostává. Tím ale nevýhody končí.

Barevné podání telefonu je skvělé, ovšem nemáte moc podrobné možnosti nastavení displeje. Dokonce i aktivace automatického jasu je schovaná mimo nastavení v sekci zpřístupnění. Displej totiž nabízí naprosto ukázkově věrné podání barev. Jednak to tvrdí sám Apple s podporou barevného gamutu DCI-P3, ale potvrzují to i naše měření optickou sondou, která odhalila naprosto učebnicové barevné odchylky. Skvělá je i hodnota gammy a naměřené hodnoty jasu také patří k tomu nejlepšímu na trhu. Maximální jas 800 nitů dokonce přesně odpovídá tomu, co deklaruje Apple a jde o druhou nejvyšší hodnotu, kterou jsme kdy v testu naměřili, těsně za loňským iPhonem 11 Pro (817 nitů). Rozdíl je ale tak nepatrný, že bude způsoben pouze rozdílnou úhlopříčkou displeje. Stále však platí, že u HDR obsahu telefon dokáže jednotlivé pixely krátkodobě rozzářit až na jas 1200 nitů. Kromě toho samozřejmě nechybí podpora TrueTone, filtru modrého světla nebo gest Haptic Touch. Naměřené parametry displeje: minimální a maximální jas: 2/800 cd/m 2

2/800 cd/m gamma: 2,21

2,21 průměrná a maximální barevná odchylka (ΔE): 1,20/2,26 Také měření optickou sondou potvrdilo vynikající kvalitu použitého OLED panelu. Naměřené hodnoty jasu, gamma i barevné odchylky jsou přímo ukázkové a v době vydání recenze jsou některé z parametrů dokonce nejlepší na trhu. Novinkou je u iPhonu 12 Pro také krycí sklo zvané Ceramic Shield vzniklé příměsí nanokeramických krystalů. Údajně jde o nejodolnější sklo použité ve smartphonu a Apple slibuje až 4× vyšší odolnost vůči pádům. Chlubí se také vyšší odolností na poškrábání, což se nám při recenzi zrovna nepotvrdilo. Již po pár dnech běžného používání jsou na displeji patrné drobné vlasové škrábance. Investice do ochranného sklíčka tak možná nebude na škodu.

Hardware Připravený na budoucnost. Apple iPhone 12 Pro dostal do vínku procesor Apple A14 Bionic - první 5nm procesor mezi smartphony. Nabízí šest jader taktovaných až na 3 GHz a v redakčním srovnání s loňským čipem zaznamenal posun ve výkonu cca o 15-20%. Přitom je ale mnohem úspornější. Po ruce má také jako vůbec první iPhone 6 GB RAM, které jsou opravdu znát na rychlých reakcích ale i na příkladném multitaskingu. V paměti totiž udrží i velmi dlouho spuštěné aplikace, které by u starších modelů, ale i iPhonu 12 už musely být spuštěny znovu. Testy benchmarků: Antutu 8.3.4 Celkové skóre: 568 814 bodů CPU: 140 635 bodů GPU: 242 526 bodů MEM: 90 863 bodů UX: 94 790 bodů

GeekBench 5 Single-Core: 1 592 bodů

1 592 bodů Multi-Core: 4 052 bodů Testovaná základní varianta nabízí 128 GB vnitřní paměti, přičemž dostupných je na začátku cca 113 GB. Kdo potřebuje víc, musí se spolehnout na iCloud a jiná úložiště nebo si připlatit několik tisíc za 256GB nebo 512GB verzi. Myslím si, že v tomto případě i základní varianta bude většině uživatelů stačit, pokud zrovna ve velkém nefotí nenatáčí 4K videa, která chce mít stále offline. Telefon si ale připsal ještě další prvenství, tentokrát jen mezi iPhony. Tou je podpora 5G sítí (Sub6G). Bohužel ale jen v režimu Single SIM, což znevýhodňuje použití eSIM. K sítím 5G ale iPhone přistupuje trošičku jiným způsobem vzhledem k jeho vyšší energetické náročnosti. Na výběr vám dá mezi vynuceným 5G (se sníženou výdrží baterie) a nebo režimem tzv. automatického 5G, kdy ve skutečnosti používá LTE a do 5G přepne jen ve chvíli, kdy LTE na vaše požadavky nebude stačit.

Mám štěstí a již bydlím v 5G sítí pokryté části Brna. V praxi, ale vyšší rychlost 5G zatím nepociťuji a zanedbatelný je i rozdíl v testu& rychlosti. Je to dáno tím, že aktuální české 5G sítě využívají tzv. NSA (Non-Standalone) řešení postavené na základu s LTE. Nalijme si čistého vína. V době psaní recenze je v ČR minimální pokrytí 5G sítěmi, a přestože osobně mám to štěstí žít v již pokryté oblasti, rozdíl v rychlosti proti LTE je kvůli jeho technickému řešení prakticky zanedbatelný. To ovšem platí teď, než operátoři pokryjí zbytek ČR a přejdou na 5G se standalone řešením, kde bude posun určitě významnější. Apple tak vzhledem k dlouhé životnosti iPhonů sází právě na to, že podpora 5G bude v iPhonu 12 Pro hlavně příslibem do budoucna a za rok nebo dva tuto funkci velmi oceníte. Konektivita iPhonu, ale nekončí jen u 5G. Nechybí samozřejmě LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 či NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay. Stejně jako loni nechybí ani podpora sítí UWB pro lokalizaci v prostoru, která má zatím jen velmi omezené využití pro snadnější sdílení skrze AirDrop. Jde ovšem také o jednu z technologií, která na skutečné využití bude ještě minimálně několik měsíců čekat.

Apple pro 5G sítě připravil samostatné režimy. Trochu negativní zprávou je cca o 8% nižší kapacita baterie, než loni v iPhonu 11 Pro. Apple však skvělou optimalizací sytému a úspornějším čipem dokázal to, že použitý 2 815 mAh akumulátor nabízí prakticky stejnou výdrž jako loni, v našem simulovaném testu přehrávání videa jej dokonce nepatrně překonal. Bavíme-li se tedy o používání v LTE síti. S aktivním 5G počítejte s výdrží o chlup nižší. Zajímavé také je, že navzdory stejné kapacitě má Pro konstantně o chlup kratší výdrž než iPhone 12. V každém případě ale bez problému zvládne jeden celý den běžného používání. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 11 hodin 25 minut

11 hodin 25 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas):​ 12 hodin 14 minut Letos je však mnohem kontroverznější hlavně samotné dobíjení telefonu. Apple totiž jako symbol ekologie k telefonu nepřibaluje žádnou nabíječku, pouze kabel USB-C/Lightning. Rychlost dobíjení jsem tedy tentokrát netestoval, protože bude záležet na tom, jaký adaptér použijete. Dobíjet lze iPhone samozřejmě i bezdrátově. Použít můžete přitom jakoukoliv Qi nabíječku, jen počítejte s omezením nabíjecího výkonu na 7,5 Wattu. Mnohem zajímavější však bude letošní novinka zvaná MagSafe, která díky magnetickému disku integrovaného do zad přináší nový ekosystém příslušenství, které se přesně přichytí na záda telefonu. Nejzajímavější je právě bezdrátová MagSafe nabíječka, která takto nabízí až 15W dobíjení. Připnout však lze skrz stejný konektor i pěněženku či jiné příslušenství.

Magnetický konektor MagSafe nabídne nový ekosystém příslušenství i rychlejší dobíjení. Stejně jako v minulosti i iPhone 12 Pro nabídne stereo reproduktory s vynikajícím zvukem. Ten má poměrně vysokou hlasitost, ale hlavně čistý zvuk i při vyšší hlasitosti. Meziroční posun v kvalitě jsem nezaznamenal, nicméně stále platí, že se vám bude líbit jeho živý projev s hudebními ambicemi, který si dobře poradí s různými hudebními styly včetně mluveného slova.

Software Přivítejte widgety. Operačním systémem iPhonu 12 Pro je samozřejmě iOS, konkrétně iOS 14.1, se kterým jej dostanete již v balení. Apple je však známý vynikající softwarovou podporou, takže počítejte s častými aktualizacemi, které lze navíc provést i automaticky přes noc, aniž by byla vyžadována vaše interakce. Odměnou za to vám budou pravidelné bezpečnostní záplaty.

Apple iOS 14.1 letos do systému přinesl widgety ale i centrální nabídku aplikací Samotný systém netřeba nijak podrobně představovat. Ve stejné verzi ho totiž mají všichni majitelé iPhonů od modelu 6S či SE 1. generace. Jedinou odlišností u iPhonu 12 Pro je, že zpřístupňuje nastavení pro 5G, FaceTime videohovory v 1080p a originální tapety. Přesto připomenu, že iOS 14 poprvé do iPhonu přináší plnohodnotné widgety, které si můžete připnout kamkoliv na plochu a také centrální nabídku aplikací. Ta obzvláště se bude hodit vzhledem k množství předinstalovaných aplikací, které už nebudou muset zabírat místo na plochách. Zkušenosti s iOS 14: Tohle je 14 nejlepších funkcí, které jsme objevili Vylepšeny byly také zprávy iMessage o skupinové konverzace s možností přišpendlení. Pohodlná je také možnost pouštění videa obraz v obrazu, vylepšené Mapy, Safari a novinkou jsou i AppClips – klipy aplikací, které zaberou zlomek velikosti celé aplikace. Více jsme o detailech systému psali v samostatném článku.