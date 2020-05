RECENZE: Apple iPhone SE (2020) – vstup do jablečného světa dlouho nebyl lákavější

Plusy Poměr výkon/cena

Kompaktní velikost

Dual SIM a podpora Wi-Fi 6

Kvalita fotek i videa

Voděodolnost IP67 Minusy Zastaralý design

Jednodenní výdrž baterie

Průměrná selfie kamerka

Nemá noční režim

Předinstalovány i nepotřebné aplikace ? 8 /10 Hodnocení

redakce Po mnoha letech se fanoušci původního iPhonu SE konečně dočkali. Stejnojmenná novinka totiž vznikla stejným principem, jako původní model. Apple vzal tělo staršího telefonu, co stále vyrábí (v tomto případě iPhonu 8) a vměstnal do něj moderní procesor z vlajkového iPhonu 11. Výsledkem toho je kompaktní telefon s ohromným výkonem, který bude dostačovat ještě dalších několik let. Apple iPhone SE (2020) se v základní 64GB verzi prodává za cenu 12 990 Kč, což je vzhledem k výbavě na poměry Applu opravdu atraktivní cenovka. Pokud mu odpustíte zastaralý design a pouze jednodenní výdrž baterie, může to pro vás být snadná a dostupná vstupenka do ekosystému Applu. Apple iPhone SE (2020) 64GB katalog |preview | info rozměry a hmotnost: 138 × 67 × 7,3 mm, 148 g

displej: 4,7", kapacitní IPS LCD, 750 × 1 334, 326 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 3 GB, baterie: 1 821 mAh

procesor: Apple A13 Bionic (2× Lightning, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Apple iOS 13

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 63 %

vybavenost ?

výhodnost cena: 12 990 Kč až 12 990 Kč Celou recenzi Apple iPhone SE (2020) si přečtěte na následujících listech.

Design Jablíčko se posunulo, design nikoliv. Design aneb ta nejkontroverznější vlastnost nového iPhonu SE. Kromě vycentrovaného jablečného loga je totiž naprosto stejný jako tři roky starý iPhone 8, a to svými rozměry, designem i materiály. Pokud si odmyslíme skleněná záda, tak lze hledat inspiraci dokonce v šest let starém iPhonu 6. Když tedy nové SEčko vezmete do ruky, je to jako by jste se vrátili v čase. Jen vás s ohledem na dnešní standard začnou přepadat myšlenky, že je telefon moc malý, má otřesně široké rámečky kolem displeje, a jeho design je zkrátka přežitý.

Na dnešní poměry Apple iPhone SE (2020) nabízí již přežitý design s širokými rámečky, který známe už několik let. Klíčovou otázkou ale je: bude to jeho cílové skupině vadit? Pravděpodobně ne. Apple zachováním starého designu lidem jednak hraje na nostalgickou notu, ale hlavně s ním chce oslovit konzervativnější majitele starších modelů, kterým tento vzhled a hlavně velikost vyhovuje. Spousta kupujících totiž budou určitě i majitelé původního SEčka z roku 2016, a pro ty paradoxně stále půjde o designový upgrade.

Tělo, design, ani materiály se proti iPhonu 8 vůbec nezměnili, Apple však kvůli sjednocení portfolia alespoň vycentroval jablečné logo. Ačkoliv proti původnímu SE novinka hodně vyrostla, stále jde o jeden z nejkompaktnějších telefonů na trhu, ač ne tak výrazně. Ve skutečnosti jsou jeho rozměry jen o trochu menší než v případě Apple iPhone 11 Pro. Tím, že je ale iPhone SE více než o čtvrtinu lehčí a hlavně má výrazně menší displej, vám přesto pocitově přijde jako naprostý drobek.

Telefon má pouze jeden fotoaparát, vzhledem k ceně a jeho výkonům to však nelze považovat za velkou nevýhodu. To ale neznamená, že nemá co nabídnout. Naopak. Skleněná záda vypadají stále stylově, konstrukce je precizní a díky hliníkovému rámu dostatečně pevná, a to že čtveřici LED diod narozdíl od vyšších modelů doplní pouze jeden fotoaparát je spíše otázkou ceny. Na čelní straně někteří uvítají návrat čtečky otisků prstů Touch ID a nechybí ani selfie kamerka, nutné senzory či sluchátko plnící také funkci stereo reproduktoru.

Součástí balení je kromě špendlíčku pro vysunutí nanoSIM také 5W nabíječka a pecková sluchátka EarPods s Lightning konektorem. Na levém boku se tradičně nachází tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač hlasitého/tichého režimu. Na tom pravém je zapínací tlačítko a gumou utěsněný slot pro nano SIM kartu. Telefon totiž nabízí odolnost vůči vodě a prachu, a to dle stupně krytí IP67. Na spodní straně pak hledejte silný repráček, mikrofon a konektor Lightning.

Displej Nic se nezměnilo. Apple iPhone SE má na dnešní poměry velmi malý 4,7“ IPS displej s Retina rozlišením 1334 × 750 pixelů. Na takto malé obrazovce však i toto nízké rozlišení nabízí více než dostatečnou jemnost 326 ppi, což znamená, že bez blízkého zkoumání jednotlivé body rozhodně nespatříte.

Nastavení displeje telefonu Apple zde stejně jako v minulosti dokazuje, že jeho panely nabízí věrné barevné podání, ostatně důkazem je podpora barevného gamutu P3. Díky podpoře True Tone si je navíc můžete nechat dynamicky měnit podle okolí, takže bude obrazovka šetrnější na vaše oči. Stejný účel má také automatický filtr modrého světla, případně tmavý režim, který ovšem kvůli technologii IPS nebude tak efektivní, jako u OLEDu. Z pohledu maximálního jasu iPhone SE s „pouhými” 625 nity za aktuálními top modely trochu ztrácí, nicméně jde stále o skvělou hodnotu, která je stále garancí dobré čitelností na slunci. Co zde ubylo proti iPhonu 8 je funkce 3D Touch. Displej tedy už postrádá vrstvu citlivou na různé síly dotyku, nicméně to zde Apple systémově kompenzuje gesty dlouhého podržení zvané Haptic Touch.

Hardware Podědil to nejlepší. Ačkoliv v předchozích kapitolách iPhone SE na poměry roku 2020 trochu ztrácel, tak stran výkonu si to plně kompenzuje. Najdeme zde totiž šestijádrový procesor Apple A13 s taktem 2,66 GHz, který používají i v iPhony 11 a 11 Pro. Nastal zde sice mírný kompromis v použití 3 GB RAM, nicméně i tak telefon nabízí tak extrémní porci výkonu, kterou by mu mohla závidět kdejaká vlajková loď. Výkon - AnTuTu 8.1.0 Celkové skóre: 454 119 bodů CPU: 147 199 bodů GPU: 172 374 bodů MEM: 56 919 bodů UX: 77 627 bodů

Poznámka redakce: Výsledky benchmarku nejsou 100% srovnatelné s Android verzí AnTuTu. Výsledky lze srovnávat pouze v rámci stejné platformy. Ať už budete hrát ty nejnáročnější hry nebo mu předhodíte jakýkoliv náročný úkol, telefon ani na chvíli nezaváhá. Naopak budete mít co dělat, abyste zde takovou porci výkon naplno využili. Apple jej však ani nepoužil primárně kvůli výkonu, ale kvůli tomu, že je energeticky úspornější, lépe si poradí se zpracováním fotek/videa, ale hlavně telefonu zajišťuje dlouhou použitelnost. Troufnu si tvrdit, že ani za 3-4 roky běžné uživatele nebude nijak významně omezovat.

Výkonnostní srovnání iPhonu SE (vlevo) s iPhonem 11 Pro v benchmarcích AnTuTu a Geekbench 5. Stran úložiště si zde můžete vybrat mezi kapacitami 64, 128 nebo 256 GB. K recenzi jsem dostal tu nejnižší z nich a troufnu si tvrdit, že většině lidí z cílové skupiny iPhonu SE bude bohatě stačit. Pokud však hodně natáčíte videa nebo fotíte, určitě bych zvážil příplatek za vyšší verzi. Obzvlášť, když mezi 64GB a 128GB je rozdíl pouhých 1 500 Kč. Použití moderního čipu Apple A13 se pozitivně projevilo i na konektivitě. Kromě gigabitového LTE, totiž kupodivu podporuje také Wi-Fi 6, kterou by „SEčku” mohli závidět dokonce i násobně dražší notebooky od Applu. Samozřejmě nechybí ani Bluetooth 5.0 a NFC pro bezkontaktní platby Apple Pay. Mnohým udělá radost také podpora Dual SIM, díky integrované eSIM kartě. Výdrž: Přehrávání Full HD videa (Wi-Fi, 100% jas): 5 hodin 9 minut

5 hodin 9 minut Surfování na webu přes Wi-Fi (50% jas): ​ 9 hodin 22 minut

​ 9 hodin 22 minut Doba nabíjení (15 - 90 %): 1 hodina 35 minut

1 hodina 35 minut Doba nabíjení (0 - 100%): 2 hodiny 31 minut Velmi citlivým tématem nového iPhonu SE je výdrž baterie. Novinka totiž po vzoru staršího iPhonu 8 nabízí stále jen akumulátor s kapacitou 1 821 mAh. V Android světě by s touto hodnotou asi moc neobstál, nicméně zde hravě stačí na jeden den běžného používání. Záleží ale na tom, jak telefon používáte. Při střídmém využití telefon zvládne i dva dny, ovšem jakmile se začnete věnovat nějaké intenzivní činnosti, procenta začnou ubývat před očima a za pár hodin můžete hledat nabíječku. Ostatně to potvrzuje i velmi podprůměrná výdrž v našem testu přehrávání Full HD videa. Pochvalu telefon zaslouží také za přítomnost bezdrátového nabíjení, ač se softwarovým omezením výkonu na 7,5W. Přes kabel je podporován mnohem vyšší výkon, ovšem musíte si zvlášť přikoupit rychlonabíječku. Apple totiž k iPhonu SE stále přibaluje pouze 5W adaptér, se kterým budete nabíjet skoro 2 a půl hodiny. Pro poslech hudby samozřejmě nechybí dvojice stereo reproduktorů, ač je škoda, že nejsou oba nasměrovány stejným směrem. Ten na spodní straně si totiž například při hraní her budete zakrývat prstem. Hlasitost mu ovšem rozhodně nechybí i svým živým projevem dokazuje, že má dokonce hudební ambice. V balení samozřejmě najdete i pecková sluchátka EarPods s lightning konektorem.

Software Spousta parády na další roky. Předinstalovaným operačním systémem je zde iOS 13, který rozhodně netřeba představovat, jelikož v prakticky stejné podobě běží na všech iPhonech od roku 2015, a to včetně původního iPhonu SE. Tím nenápadně narážím i na hlavní benefit testované novinky. Tím, že do iPhonu SE (2020) Apple vměstnal svůj nejnovější čipset, zajistil mu tak kvalitní základ pro podporu nových aktualizací na několik let do budoucna.

Prostředí operačního systému iOS 13 Pochvalu si zaslouží také dobrá optimalizace a hlavním benefitem systému je stále i úzká vazba na další Apple produkty. Co se předinstalovaného softwaru týče, rok od roku sem nenápadně přibývají další a další aplikace, a celkově už jde o poměrně široký balík, který vám zaplní skoro dvě plochy.

Předinstalované aplikace Většina aplikací je naštěstí velmi praktická, ať už jde o Apple Music, kancelářský balík iWork, Zdraví a spousta dalších. Abych ale byl férový a bral to stejným metrem jako u recenzí Android telefonů, i na iOS najdete řadu specializovaných aplikací, které většina uživatelů iPhonu SE pravděpodobně nebude potřebovat.

Některé z předinstalovaných aplikací by mohly být klidně jen volitelně ke stažení. Naštěstí téměř vše, co nebudete potřebovat lze odinstalovat. Na mysli mám hlavně GarageBand pro mixování hudby či iMovie pro editaci a střih videí, které navíc na malém displeji iPhonu SE nebudou zrovna pohodlné. Navíc pro mnohé bude také iTunes U pro studenty, Akcie nebo Apple Store pro nákup další elektroniky. Všechny tyto aplikace jsou volně ke stažení v AppStore je tedy zbytečné nutit je všem v rámci systému. Naštěstí je dnes možné nepotřebné aplikace snadno odinstalovat.